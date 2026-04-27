Zubeldía comenta sobre a contratação de Hulk pelo Fluminense após vitória no Brasileirão

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, fala sobre a possível chegada de Hulk ao clube após a vitória no Brasileirão. A negociação está em andamento, e o atacante pode se tornar um reforço importante para o time.
Zubeldía responde sobre a possível contratação de Hulk pelo Fluminense após a vitória no Brasileirão . O clube fluminense já tinha um acordo encaminhado com o atacante no início do ano, o que facilita a concretização do negócio.
No entanto, a situação atual é diferente, pois não há mais uma disputa entre Hulk e o Atlético-MG, o que pode alterar alguns termos do contrato. O Fluminense é conhecido no futebol brasileiro por agir com 'hombridade' no mercado, evitando reduções drásticas no salário ou luvas do jogador, apenas readequando os valores ao cenário atual. Internamente, a chegada de Hulk é muito desejada, não apenas pela sua qualidade técnica, mas também pelo seu papel de liderança e experiência.
O atacante é considerado um dos melhores do Brasil e seria uma referência técnica para o time. Além disso, sua presença traria um exemplo de trabalho e competitividade, preenchendo uma lacuna deixada por nomes como Thiago Silva, Marcelo e Felipe Melo. Hulk é visto como capaz de fortalecer o 'espírito vencedor' da equipe, contribuindo tanto dentro quanto fora de campo.
O Fluminense acredita que a contratação do ídolo do Galo seria um passo importante para consolidar o time como um dos mais competitivos do país. A negociação ainda está em andamento, mas as expectativas são altas. A torcida aguarda ansiosamente pela confirmação do acordo, que pode trazer um reforço de peso para a temporada
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Retirado de relação, Hulk volta a negociar com o FluminenseAtacante não foi para o duelo com o Flamengo na Arena MRV
Read more »
Brasileirão: Fluminense vence Chapecoense e segue na briga pela liderançaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
John Kennedy garante vitória do Fluminense sobre a Chapecoense no BrasileirãoO atacante John Kennedy marcou o gol da vitória por 2 a 1 do Fluminense sobre a Chapecoense no Maracanã, mantendo o time na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O tricolor tem 26 pontos, a seis do líder Palmeiras, e está empatado com o Flamengo, mas com pior saldo de gols. Savarino abriu o placar de pênalti, enquanto Ênio empatou com um golaço. O gol decisivo veio nos minutos finais, com John Kennedy.
Read more »
Fluminense negocia contratação de Hulk, liberado pelo Atlético-MGO Fluminense voltou a se movimentar nos bastidores pela contratação de Hulk, do Atlético-MG. O atacante ficou...
Read more »
Zubeldía responde sobre Hulk no Fluminense após vitória no BrasileirãoApós a vitória do Fluminense contra a Chapecoense no Maracanã, Zubeldía falou em entrevista coletiva. O treinador comentou
Read more »
Hulk volta a negociar com Fluminense e deve deixar o AtléticoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »