Zona Sul de São Paulo vira novo epicentro de roubos de celulares, com aumento de 14% em 2025

Estudo revela que distritos como Capão Redondo, Jardim Herculano e Parque Santo Antônio registraram aumento significativo nos roubos de celulares, especialmente de iPhones, enquanto o Centro expandido da cidade viu redução nos casos. Especialistas apontam mudanças nas dinâmicas criminais e mercado ilegal como causas.

O Mapa do Crime revela uma mudança significativa no padrão dos roubos de celulares em São Paulo, com um aumento alarmante nos distritos da Zona Sul, especialmente Capão Redondo, Jardim Herculano e Parque Santo Antônio.

Em 2025, esses três distritos registraram 4.852 roubos, um aumento de 14% em relação ao ano anterior, impulsionado pela crescente demanda por iPhones no mercado ilegal. Enquanto o Centro expandido da cidade experimentou uma redução nos roubos, a periferia tornou-se o novo epicentro desses crimes, segundo especialistas que atribuem essa mudança a alterações nas dinâmicas criminais locais e à exportação ilegal de celulares.

O Irineu, iniciativa do GLOBO, utiliza inteligência artificial para oferecer análises de dados, com supervisão jornalística, destacando essa tendência preocupante. Um cinturão formado por Capão Redondo, Jardim Herculano e Parque Santo Antônio, em um raio de apenas dois quilômetros, tornou-se o principal foco de roubos de celulares em São Paulo. Enquanto o Centro expandido, que antes concentrava a maioria dos casos, viu uma diminuição, esses distritos da Zona Sul sofreram um aumento expressivo em 2025.

Juntos, registraram 4.852 roubos, consolidando-se como a região com maior crescimento no crime. O Jardim Herculano, por exemplo, teve um aumento de 37,1%, passando de 782 para 1.072 roubos, subindo do 23º para o 9º lugar no ranking. O Parque Santo Antônio e o Capão Redondo também apresentaram altas significativas, com 23,7% e 1,57%, respectivamente, posicionando-se entre os primeiros lugares.

Esses três distritos são os únicos entre os dez primeiros onde os roubos de celulares aumentaram, enquanto a capital como um todo registrou uma queda de 15,5%. A Estrada do M’Boi Mirim, principal via da região, simboliza o avanço do crime na Zona Sul. Em 2023, essa estrada não figurava entre as dez vias com mais roubos de celulares, mas em 2025, ocupou o quarto lugar, com 201 registros.

A alta nos roubos de iPhones é um fator determinante nesse cenário. Enquanto em toda a capital os casos envolvendo iPhones caíram 1,8%, nos três distritos da Zona Sul, os números subiram drasticamente: no Jardim Herculano, quase dobraram, passando de 171 para 333; no Parque Santo Antônio, aumentaram 63,9%; e no Capão Redondo, 45,4%.

Essa tendência contrasta com a redução nos roubos de celulares no Centro expandido, como na Consolação, onde as ocorrências caíram 32%, e nos Campos Elíseos, com uma queda de 23,7%. A população local vive com medo, como uma auxiliar de limpeza de 44 anos, moradora do Parque Fernanda, que já presenciou 12 assaltos nos arredores de sua casa em menos de dez anos.

Ela relata que, desde 2017, sofreu dois roubos e prefere usar um celular barato para evitar prejuízos maiores, sentindo-se abandonada pela segurança pública





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