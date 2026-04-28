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Zico Defende que Neymar Decide Própria Vaga na Copa

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Zico Defende que Neymar Decide Própria Vaga na Copa
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📆4/28/2026 4:45 PM
📰VEJA
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Em entrevista à VEJA, Zico afirma que a convocação de Neymar para a Copa do Mundo depende mais do próprio jogador do que de Carlo Ancelotti, enfatizando a importância da preparação física e da sequência de jogos.

A recente participação de Zico em uma entrevista no programa Bola Quadrada, da revista VEJA, reacendeu o intenso debate em torno da possível convocação de Neymar para a seleção brasileira de futebol.

A conversa, habilmente conduzida pelo editor Alessandro Giannini, trouxe à tona questionamentos cruciais sobre o papel do jogador e as expectativas em relação à próxima Copa do Mundo. Zico, ícone do Flamengo e do futebol brasileiro, foi incisivo ao afirmar que a decisão final sobre a presença de Neymar no torneio não recai primariamente sobre os ombros do novo técnico, Carlo Ancelotti, mas sim sobre a própria determinação e preparo do atleta.

Ele enfatizou que a discussão não deve se concentrar em um simples 'sim' ou 'não' para a convocação, mas sim na atitude proativa de Neymar durante a reta final de preparação para o Mundial. A mensagem central de Zico foi clara: 'A única pessoa que pode levar o Neymar é ele próprio'.

O ex-jogador defendeu que Neymar precisa assumir um compromisso inabalável com sua preparação física, dedicando-se intensamente para alcançar a condição física ideal e estar apto a responder às exigências de um torneio de altíssimo nível como a Copa do Mundo. Zico ressaltou que a simples presença de um jogador talentoso não é suficiente; é fundamental que ele demonstre consistência e ritmo competitivo.

Na avaliação do ídolo rubro-negro, o principal obstáculo que impede Neymar de garantir sua vaga na seleção é a falta de sequência em campo. O atacante tem alternado entre partidas como titular e períodos de ausência devido a lesões ou questões táticas, o que dificulta a projeção de seu desempenho em um cenário de alta pressão.

Zico lembrou que um jogador convocado para disputar a Copa do Mundo carrega consigo o peso da expectativa de uma nação e precisa estar plenamente preparado para corresponder dentro de campo. A crítica, portanto, não se dirige à inegável habilidade técnica de Neymar, mas sim à sua capacidade de manter um ritmo competitivo consistente e uma condição física impecável ao longo de um período prolongado.

A questão central, segundo Zico, é se Neymar conseguirá superar esses desafios e demonstrar que está em condições de contribuir significativamente para a seleção. Além de abordar a situação de Neymar, Zico também comentou a chegada de Carlo Ancelotti ao comando da seleção brasileira. O ex-jogador expressou confiança na capacidade do treinador italiano de recolocar o Brasil entre os principais favoritos ao título mundial, ressaltando seu currículo vitorioso e sua vasta experiência em competições de alto nível.

No entanto, Zico enfatizou que o sucesso de Ancelotti dependerá da adesão total do elenco às suas ideias e da disposição dos jogadores em se comprometerem com o trabalho. Ele acredita que, se os convocados ouvirem atentamente as orientações do técnico, internalizarem suas estratégias e se dedicarem ao máximo, as chances de a seleção brasileira chegar forte à Copa do Mundo aumentarão consideravelmente.

A poucos meses do início do torneio, o debate sobre Neymar transcende a esfera puramente técnica e passa a envolver questões de liderança, influência e condicionamento físico. Para Zico, no entanto, a equação permanece simples: se Neymar realmente deseja estar na Copa do Mundo, ele precisará demonstrar em campo, através de seu desempenho e dedicação, que merece a vaga. A responsabilidade final, portanto, recai sobre o próprio jogador, que terá a oportunidade de provar seu valor e silenciar as críticas.

A decisão, em última análise, será uma combinação de talento, preparo físico e mental, e a capacidade de Neymar de superar os obstáculos que se apresentam em seu caminho. A expectativa dos torcedores brasileiros é alta, e o futuro da seleção pode depender, em grande parte, da postura e do desempenho de seu principal astro

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