Zero Furo: Selante de Pneus Brasileiro Promete Vedação Automática, Mas Não Substitui Cuidados Essenciais

Produto líquido aplicado internamente veda pequenos furos na banda de rodagem, mas exige cautela e não substitui manutenção regular.

O Zero Furo é um selante preventivo brasileiro que promete vedar automaticamente pequenos furos na banda de rodagem dos pneus, oferecendo uma solução prática para motoristas que enfrentam imprevistos no trânsito.

O produto é um gel composto por borracha sintética, borracha natural, propanodiol, monoetilenoglicol, água e, em algumas versões, propilenoglicol. Ele é aplicado dentro do pneu sem câmara, espalhando-se pela rotação e criando uma camada interna de até 6 mm em veículos de passeio. Quando um objeto perfura a banda de rodagem, o ar que escapa empurra o gel para o furo, formando uma vedação que evita a perda rápida de pressão.

O fabricante recomenda o uso para carros, motos, caminhões, ônibus, máquinas pesadas, pneus remold, recauchutados e runflat. A aplicação é feita pela válvula do pneu, removendo o núcleo, esvaziando, inserindo o selante e recalibrando. Em veículos com sensor de pressão, pode ser necessário desmontar o pneu para evitar interferências. Após a aplicação, o motorista deve rodar alguns quilômetros para distribuir o gel uniformemente.

Apesar das vantagens, o selante não é uma solução mágica. Ele foi projetado exclusivamente para furos pequenos na banda de rodagem, como os causados por pregos, parafusos e pequenos objetos metálicos. Não funciona para rasgos, cortes laterais, bolhas, danos estruturais, furos grandes ou impactos no flanco do pneu. Se o dano estiver na lateral, a única solução é o reparo profissional ou a troca do pneu.

O Zero Furo atua de forma preventiva e corretiva: preventiva porque já está dentro do pneu antes do furo, e corretiva porque tenta vedar a perfuração no momento em que ocorre. Isso pode evitar que o motorista precise parar em locais perigosos, como avenidas movimentadas, estradas, chuva ou áreas inseguras.

No entanto, o produto não elimina a necessidade de cuidados básicos com os pneus, como calibragem regular, rodízio, verificação de desgaste, inspeção de bolhas, alinhamento e balanceamento. O fabricante afirma que o selante não danifica o pneu nem usa substâncias tóxicas, mas alerta que o carro deve estar alinhado e balanceado para garantir a distribuição adequada do gel. O uso do Zero Furo requer atenção a dois pontos críticos: a quantidade correta e a manutenção futura.

Produto em excesso pode gerar acúmulo de massa dentro do pneu, enquanto a falta pode deixar áreas desprotegidas. Além disso, qualquer selante interno pode deixar resíduos, exigindo limpeza da roda e tornando a desmontagem mais trabalhosa. Muitas borracharias relutam em lidar com pneus que contêm gel devido a essa etapa extra.

Para quem roda muito na cidade, usa moto diariamente, trabalha com entregas ou dirige em estradas com acostamento ruim, o selante pode reduzir o risco de ficar parado por um prego. Em motos, o benefício é ainda maior, pois a perda repentina de pressão afeta equilíbrio e estabilidade.

Contudo, o produto não transforma o pneu em indestrutível e não substitui a inspeção profissional. Em caso de perda de pressão após um furo, é essencial procurar uma borracharia para reparo correto ou troca do pneu, dependendo da gravidade do dano. O Zero Furo é uma ferramenta útil para aumentar a segurança e o conforto, mas deve ser visto como um complemento, e não como substituto das práticas recomendadas de manutenção de pneus





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