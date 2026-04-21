Zema utiliza Medalha da Inconfidência para atacar STF e exaltar gestão de Tarcísio de Freitas

Em discurso durante a cerimônia da Medalha da Inconfidência, Romeu Zema critica o Supremo Tribunal Federal, exige coragem contra magistrados e elogia a gestão de Tarcísio de Freitas em São Paulo.

Durante a tradicional cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência, realizada em Minas Gerais no feriado de 21 de abril, o ex-governador Romeu Zema (Novo) aproveitou a ocasião para proferir um discurso contundente que mesclou reverência histórica à figura de Tiradentes com duras críticas ao Poder Judiciário brasileiro.

O evento, que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, mártir da luta contra a opressão colonial, serviu como pano de fundo para que Zema traçasse paralelos entre o Brasil Colônia e o cenário político contemporâneo. Segundo o político, o país vive um ciclo de exploração onde a elite de Brasília ocupa o lugar outrora detido por Portugal, mantendo uma estrutura na qual o Estado central se torna cada vez mais opulento enquanto a população enfrenta dificuldades econômicas severas e uma crise de representatividade que corrói os alicerces democráticos. O cerne das declarações de Zema concentrou-se no que ele denominou como a existência de intocáveis no Supremo Tribunal Federal. O ex-governador listou episódios que, em sua visão, configuram falhas éticas e abusos de poder por parte de magistrados da Corte. Ele questionou publicamente a origem de rendimentos de ministros e a validade de contratos milionários ligados a familiares de membros do tribunal, insinuando que a imparcialidade do Judiciário foi substituída por interesses pessoais e alianças políticas questionáveis. A menção nominal ao ministro Gilmar Mendes foi o ponto de maior tensão do discurso, ocorrendo logo após o magistrado solicitar a inclusão de Zema no inquérito das fake news. O governador desafiou a postura de Mendes, questionando se a Justiça ainda deveria ser vista como cega, enquanto, na sua interpretação, os magistrados agem como agentes políticos que ferem a Constituição vigente e protegem uma casta de privilegiados. Além de sua ofensiva contra Brasília, Zema aproveitou a cerimônia para fortalecer alianças políticas com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi agraciado com o Grande Colar da Medalha da Inconfidência. Em seu pronunciamento, Zema exaltou a gestão de Tarcísio, classificando-a como um modelo de seriedade e eficiência, livre das amarras do populismo. O ex-governador mineiro não perdeu a oportunidade de alfinetar adversários históricos, afirmando que a trajetória econômica de São Paulo foi preservada por não ter passado pelas mãos de gestões petistas, ao passo que Minas Gerais, segundo ele, sofreu com perdas substanciais. A fala de Zema reflete uma estratégia clara de posicionamento para o cenário eleitoral futuro, buscando consolidar sua imagem como um crítico ferrenho da classe política tradicional e um defensor de mudanças estruturais na forma como o país é governado, utilizando o simbolismo de Tiradentes como um instrumento de mobilização popular contra as instituições que ele considera decadentes e desconectadas dos anseios do povo brasileiro





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