Zema nega reunião com 'banqueiro bandido' e critica relação com Flávio

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema, negou ter se reunido com 'banqueiro bandido' e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema, e criticou a relação com o senador e pré-candidato, Flávio Bolsonaro. Zema recebeu críticas por suas declarações rápidas após uma reportagem do Intercept sobre o senador fluminense e o filme de Jair Bolsonaro, seu pai.

Em evento em Florianópolis, o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência afirmou que nunca se reuniu com 'banqueiro bandido' e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema .

Zema criticou a relação do senador e pré-candidato, dizendo que suas declarações já eram uma 'página virada'. Ele recebeu forte críticas de bolsonaristas pela velocidade e pela veemência dos comentários, feitos rapidamente após uma reportagem do veículo Intercept revelar que o senador fluminense estava negociando pagamentos milionários de Vorcaro para financiar o filme de Jair Bolsonaro, seu pai. Zema e Flávio têm mantido uma relação conturbada na pré-campanha.

Emissários do senador dizem, nos bastidores, que tentavam compor com Zema para que ele fosse vice na chapa de Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Perguntado sobre o assunto na semana passada, Zema afirmou que o único convite que existiu foi o que fez para Flávio ser seu vice. O Estado prepara oferta na bolsa para vender até 50,03% da companhia de saneamento em modelo semelhante ao adotado na privatização da Sabesp.

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