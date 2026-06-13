Zema critica Flávio Bolsonaro por associação com banqueiro e ironiza possível vice

Governador de Minas e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, afirmou indignação com notícias sobre Flávio e Daniel Vorcaro, defendendo credibilidade e atacando postura do adversário.

Em entrevista ao portal Brasil Paralelo, o governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência Romeu Zema expressou forte indignação com as recentes notícias envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro , antigo dono do Banco Master.

Zema afirmou: Para mim, quem anda com bandido merece ser visto com cautela. Essa declaração faz parte de uma série de trocas de críticas entre Zema e Flávio Bolsonaro, que também é pré-candidato. O governador mineiro não poupou palavras ao comentar o vazamento de mensagens entre Flávio e Vorcaro,ainingdo: Precisamos de um presidente com credibilidade. Mesmo morando na mesma cidade do banqueiro bandido, nunca tive uma reunião com ele.

Ele foi atrás de pessoas que viu que seria bem recebido. Minha forma de atuar é o oposto do que ele pratica. Até estranho que ele nunca tenha procurado o governo de Minas. A troca de farpas se intensificou após um evento de pré-candidatura de Randolfe Rodrigues ter sido suspenso por decisão judicial, ocasião em que Zema, em tom de ironia, escreveu em rede social: Que postura vagabunda, critica o Flávio apenas porque ele queria estar no lugar do Flávio.

Por mim rompia geral com o Partido Novo. A referência é ao partido Novo, ao qual Zema é filiado e Flávio já foi, mas deixou. O governador tem utilizado suas redes sociais para tecer críticas ao adversário e, ao mesmo tempo, demonstrar apoio à deputada federal Júlia Zanatta, também do Novo, para algum cargo na chapa presidencial. Sobre ela, Zema declarou: Basta ver a sua lealdade, pautas que muito bem defende no Congresso e, claro, o esperneio da esquerda.

E reforçou: Quero ver o Flávio Bolsonaro presidente, alguém querer fazer o impeachment dele para entrar a Júlia Zanatta. Agora, bota um vice igual ao Zema, que você tanto ama, para ver como será.... Essa fala surge no contexto de especulações sobre uma possível chapa Zema como vice de Flávio, o que o governador parece descartar com ironia.

A disputa entre os pré-candidatos do Novo reflete uma divisão interna no partido, com Zema buscando se posicionar como uma alternativa de centro-direita mais moderada, enquanto Flávio tenta capitalizar o eleitorado bolsonarista. O episódio reforça a natureza abrasiva da pré-campanha presidencial de 2026, com trocas de acusações e estratégias de desgaste mútuo, mesmo antes do período oficial de campanha.

Zema busca consolidar sua imagem de gestor técnico e apartidário, contrastando com a imagem de Flávio, que tenta se distanciar das polêmicas do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas acumula desgaste com investigações e polêmicas. As declarações mostram que a pré-campanha já aquece os ânimos e que as alianças e)-





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