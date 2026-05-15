Zelensky alerta sobre planos russos de operações ao sul e ao norte do território bielorrusso

A declaração ocorre após Zelensky se reunir com autoridades militares e de inteligência ucranianas. A Rússia está considerando planos de operações ao sul e ao norte do território bielorrusso, seja contra a direção Chernihiv-Kyiv na Ucrânia ou contra um dos países da Otan diretamente do território de Belarus, disse ele, sem dar mais detalhes. Zelensky continua a documentar as tentativas da Rússia de arrastar Belarus ainda mais para a guerra contra a Ucrânia.
"A Rússia está considerando planos de operações ao sul e ao norte do território bielorrusso - seja contra a direção Chernihiv-Kyiv na Ucrânia ou contra um dos países da Otan diretamente do território de Belarus", disse ele, sem dar mais detalhes, acrescentando que continua a "documentar as tentativas da Rússia de arrastar Belarus ainda mais para a guerra contra a Ucrânia. " Não é a primeira vez que Zelensky adverte sobre a tentativa de cooptar de Minsk.
No mês passado, ele declarou que tinha informações de inteligência que apontavam para um esforço russo para persuadir Belarus a entrar na guerra.
"A Ucrânia, sem dúvida, se defenderá e defenderá seu povo se Alexander Lukashenko tomar a decisão errada e decidir apoiar também essa intenção russa", salientou na ocasião
