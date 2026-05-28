Zebras Históricas nas Estreias das Copas do Mundo

Relembre as maiores surpresas em jogos de abertura de Copas do Mundo, como Arábia Saudita contra Argentina em 2022, Senegal contra França em 2002, Camarões contra Argentina em 1990, Coreia do Norte contra Itália em 1966 e Suíça contra Espanha em 2010. Esses resultados abalaram favoritos e marcaram a história do futebol.

As Copas do Mundo costumam começar com pressão, expectativa e favoritismo pesando sobre as grandes seleções. Mas, em alguns casos, bastam 90 minutos para transformar previsões em caos, criar zebras históricas e marcar para sempre a trajetória de equipes consideradas menores.

Ao longo das edições do Mundial, seleções sem tradição ou longe do grupo das favoritas conseguiram derrubar gigantes logo na estreia, abalando candidatas ao título e mudando completamente o rumo da competição. Esses momentos não apenas surpreendem o mundo do futebol, mas também revelam a essência imprevisível do esporte, onde o favoritismo pode ruir em questão de minutos.

Um dos exemplos mais recentes ocorreu na Copa de 2022, quando a Arábia Saudita, dona de uma longa invencibilidade, enfrentou a Argentina, repleta de expectativa. O cenário parecia previsível quando Lionel Messi abriu o placar ainda no primeiro tempo. Mas o roteiro mudou completamente após o intervalo. Saleh Al-Shehri e Salem Al-Dawsari marcaram para os sauditas, que conseguiram segurar a pressão e vencer por 2 a 1.

Apesar do tropeço, os argentinos conseguiram reagir ao longo da competição e terminaram levantando o troféu, mas a derrota inicial serviu como alerta e mostrou que nenhum jogo é ganho de antemão. Outro marco aconteceu em 2002, quando Senegal estreava em Copas do Mundo e enfrentou justamente a França, campeã mundial e europeia na época, recheada de estrelas como Zidane e Henry, e apontada como uma das favoritas ao bicampeonato.

O resultado, uma vitória senegalesa por 1 a 0, virou símbolo daquela edição. Os senegaleses avançaram até as quartas de final, enquanto a França foi eliminada ainda na fase de grupos sem marcar um único gol. Foi uma queda histórica que evidenciou o poder das zebras. A abertura oficial da Copa de 1990 também trouxe uma grande surpresa.

A Argentina, campeã em 1986 e vice em 1990, era a anfitriã moral, mas enfrentou Camarões, seleção pouco cotada para fazer campanha relevante. Graças ao gol de François Omam-Biyik, os camaroneses venceram por 1 a 0. O triunfo abalou a competição logo no primeiro dia e ajudou a abrir caminho para a melhor campanha africana em Copas até então: Camarões chegou às quartas de final, eliminando a Colômbia e quase eliminando a Inglaterra.

Quando se fala em zebras históricas, é impossível ignorar a Copa de 1966. A Coreia do Norte entrou no torneio sem tradição internacional e enfrentou a Itália, uma das potências da época. Pak Doo-ik marcou o gol da vitória norte-coreana por 1 a 0. A eliminação precoce italiana virou trauma nacional, enquanto os asiáticos avançaram às quartas de final e entraram definitivamente para a memória das Copas, mostrando que o futebol pode unir nações e desafiar todas as expectativas.

Nem toda surpresa envolve seleções consideradas pequenas em estrutura, mas algumas vitórias ainda conseguem desafiar completamente a lógica do torneio. Campeã da Eurocopa em 2008 e apontada como favorita ao título mundial, a Espanha iniciou sua caminhada em 2010 diante da Suíça. A derrota por 1 a 0 foi um dos maiores choques daquela fase de grupos. Curiosamente, a derrota não impediu a reação espanhola.

A equipe se reorganizou, cresceu no mata-mata e terminou campeã mundial pela primeira vez, provando que um início ruim não define o destino de uma grande seleção. Esses episódios mostram que a Copa do Mundo é um palco onde o improvável pode se tornar realidade. Seleções consideradas pequenas encontram na estreia a oportunidade de escrever seus nomes na história, e os gigantes aprendem que o favoritismo não garante nada.

A imprevisibilidade é o que torna o torneio tão emocionante, e cada edição reserva novas surpresas que encantam os fãs e renovam a paixão pelo futebol





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