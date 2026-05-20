Zé Trovão e outros deputados têm mandatos suspensos por obstrução à Câmara

Deputados da oposição paralisaram o funcionamento da Câmara dos Deputados em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).Os parlamentares envolvidos na obstrução pressionaram pela votação de um projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, o que poderia beneficiar o ex-mandatário. Eles também defenderam o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, relator de processos contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), e o fim do foro privilegiado.

Zé Trovão (PL-SC) também tiveram os mandatos suspensos. Com prefeitos em Brasília, Alcolumbre quer votar desbloqueio de repasses a pequenas cidades Para os advogados, a punição foi baseada em uma acusação que teria mudado ao longo do processo.

A defesa sustenta que a representação inicial atribuía a Van Hattem a ocupação da cadeira da Presidência da Câmara — fato que, segundo os advogados, teria sido posteriormente descartado pelo próprio relator. Outro ponto levantado no recurso é a alegação de que não houve violência física, agressões ou ameaças durante a obstrução realizada no plenário. Segundo os advogados, a ação representou uma manifestação política e uma prática parlamentar já registrada em outros momentos do Congresso.

No recurso, a defesa pede a anulação da decisão do Conselho de Ética e o reconhecimento das supostas irregularidades no processo. O deputado afirmou confiar que a CCJ irá reavaliar o caso e arquivar a representação.

‘Tenho convicção de que a CCJ fará justiça e reconhecerá os vícios desse processo. Estamos falando de uma manifestação pacífica, sem violência física, sem agressão e amparada pela atuação parlamentar legítima da oposição. Acredito que essa perseguição será derrotada e que o processo será arquivado’, diz o deputado





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