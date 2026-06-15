Zé Felipe revela por que decidiu continuar morando perto de Virginia: 'É muito prático'

A Alemanha repetiu o placar do 7 a 1 sobre o Brasil diante de Curaçao, novamente no centro de especulações. Vini Jr. foi visto comemorando o gol enquanto olhava para a arquibancada, e Anitta fez uma publicação sobre o assunto. A suposta dedicatória reforça os rumores de que o jogador e Virginia estariam se reaproximando.

Zé Felipe revelou por que decidiu continuar morando perto de Virginia , afirmando que é muito prático. Além disso, a Alemanha repetiu o placar do 7 a 1 sobre o Brasil diante de Curaçao , novamente no centro de especulações.

O atacante Vini Jr. foi visto comemorando o gol enquanto olhava para a arquibancada, como se procurasse alguém. Logo depois, ele apontou em direção a um setor do estádio, dando a entender que dedicava o gol a uma pessoa específica. Anitta também fez uma publicação sobre o assunto, abrindo álbum e foto abraçada com o bilionário, que ganhou destaque nas redes sociais. Fãs de futebol e da influenciadora comentaram o assunto, fazendo piadas e especulações sobre a suposta dedicatória.

A suposta dedicatória reforça os rumores de que o jogador e Virginia estariam se reaproximando. Antes da partida, Anitta compartilhou um presente que Vini Jr. lhe deu, aumentando as especulações. Ela declarou que ficou muito feliz com o gol e que estava torcendo muito por ele e pela Seleção. Ela também comentou brevemente sobre o presente, afirmando que não entendeu nada e que foi um presente inesperado.

O caso da jovem que foi jogada sem corda de ponte em Limeira também foi mencionado, bem como a decisão da Justiça da Itália sobre a absolvição de Zambelli e a Copa do Mundo da Fifa 2026. Além disso, a Copa começou com um infarto de torcedor, um gol de atacante que sofreu fratura no crânio e um árbitro brasileiro no 'red card'





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