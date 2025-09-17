Zé Felipe Apaga Fotos com Ex-Esposa e Esbanja Polêmicas de Romance com Ana Castela e Nova Causa de Virginia?

Zé Felipe faz movimento estratégico em suas redes sociais, apagando fotos com a ex-esposa, motivando especulações sobre seu romance com Ana Castela. Paralelamente, Virginia Fonseca, ex-esposa do cantor, é relacionada a um novo affair com o jogador Vini Jr. A vida amorosa do casal sertanejo continua repleta de rumores e polêmicas.
Zé Felipe , cantor sertanejo, mudou a forma como organiza suas publicações nas redes sociais, apagando ou arquivando fotos de casal com a ex-mulher, Paula Braun. A decisão surge em meio aos rumores de um possível romance com a cantora Ana Castela . Zé manteve apenas fotografias que os retratam como pais junto aos três filhos que o casal teve durante seu casamento. O cantor também retirou detalhes públicos do final do relacionamento, como a foto que anunciava a separação publicada em maio.
Virginia Fonseca, por outro lado, prefere manter as fotos de casal em seu perfil. Essa movimentação de Zé Felipe coincide com a intensa especulação sobre um relacionamento entre ele e Ana Castela e ignora os rumores de que Virginia está se mostrando um novo affair de Vini Jr. A influenciadora digital tem sido constantemente apontada como a nova paixão do jogador brasileiro do Real Madrid. Virginia está atualmente se encontrando com Vini Jr. em Madri, onde o atleta reside. A influenciadora iniciou o dia em uma academia ao estilo de Vini Jr. na sua propriedade, alimentando ainda mais os rumores sobre um possível romance entre eles. Virginia Fonseca, que conta com mais de 90 milhões de seguidores em suas redes sociais, tem se movimentado entre Madri, palco do novo romance, e Portugal, onde o único filho da família, José Leonardo, irá nascer em breve. Ela se consolidou como uma figura promissora no mundo da influência digital, explorando o seu estilo em accordo com os seus milhões de fãs e dando visibilidade a marcas que confiam em sua visão de mundo
Zé Felipe Ana Castela Virginia Fonseca Vini Jr Romance
