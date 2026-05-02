Zayn Malik cancela parte da turnê 'Konnakol Tour' devido a problemas de saúde

O cantor britânico Zayn Malik anunciou o cancelamento de algumas datas da turnê 'Konnakol Tour' após ser internado por problemas de saúde. A turnê agora terá apenas nove apresentações, incluindo um show em São Paulo.

Zayn Malik , o renomado cantor britânico, anunciou nesta sexta-feira, 1º de março, o cancelamento de parte da turnê ' Konnakol Tour ', que incluía apresentações nos Estados Unidos e no Reino Unido.

O artista, de 33 anos, foi internado devido a um problema de saúde não divulgado, o que o obrigou a rever seus compromissos profissionais. Em uma mensagem compartilhada em seus Stories, Zayn agradeceu o apoio dos fãs e pediu compreensão pela decisão.

'Muito obrigado por todo o apoio e carinho que vocês me demonstraram no lançamento do álbum e, mais importante, pelo seu amor, orações e desejos de melhoras para a minha saúde. Eu senti isso, e isso significa tudo para mim. Estou em casa me recuperando e estou indo bem, e ficarei melhor e mais forte do que antes', escreveu o artista. O cantor explicou que precisou reduzir o número de shows para garantir sua recuperação e evitar excessos.

'Precisei rever meus compromissos para os próximos meses e tenho que reduzir o número de shows da turnê Konnakol. Quero ter certeza de que ainda poderei ver o máximo de vocês possível. Estou ansioso para fazer esses shows e espero ver o resto de vocês ao redor do mundo muito em breve', afirmou. A turnê 'Konnakol Tour' agora conta com apenas nove apresentações, que serão realizadas em países da Europa e América do Sul.

Entre as datas confirmadas, destaca-se a apresentação no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 10 de outubro. O artista também se apresentará em cidades como Londres, Manchester, Monterrey, Guadalajara, Cidade do México, Santiago, Buenos Aires e Lima. A decisão de cancelar parte da turnê foi tomada após uma avaliação médica, que indicou a necessidade de Zayn Malik priorizar sua saúde.

O cantor, que já fez parte do grupo One Direction, vem enfrentando desafios pessoais nos últimos anos, mas mantém uma conexão forte com seus fãs. A turnê 'Konnakol Tour' é uma oportunidade para os admiradores do artista desfrutarem de sua música ao vivo, mesmo com a redução no número de shows. Os fãs brasileiros, em especial, estão ansiosos para a apresentação em São Paulo, que promete ser um dos destaques da turnê.

Zayn Malik, que recentemente lançou um novo álbum, continua a receber mensagens de apoio de seus seguidores, que respeitam sua decisão de priorizar a saúde





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