Zambelli comemora saída de prisão na Itália e diz que está em 'missão'

A Justiça italiana negou a extradição e autorizou a soltura da ex-deputada Carla Zambelli, condenada a mais de 27 anos de prisão em um dos processos no país, após pedido de defesa julgado nesta sexta-feira. O ex-presidente Flávio Bolsonaro aludiu o vídeo de Zambelli e a situação de seu pai em publicação no X.

Em publicação no X, Flávio Bolsonaro fez uma alusão entre o vídeo publicado por Zambelli e a situação atual de seu pai, o ex-presidente condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e crimes contra a democracia desde 27 de março em prisão domiciliar temporária.

Zambelli comemorou a saída de prisão na Itália e diz que está em 'missão'. A Justiça italiana negou a extradição e autorizou a soltura da ex-deputada Carla Zambelli em um dos processos contra ela no país, após pedido de defesa julgado nesta sexta-feira. Zambelli está presa na Itália desde julho de 2022, após o nome incluído na Difusão Vermelha da Interpol, mas teve pedido de extradição rejeitado duas vezes por crimes no Brasil





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