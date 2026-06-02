Zagueiro Igor Julio nega negociação com Atlético e reforça desejo de vestir a camisa do Cruzeiro

Após recusar boato sobre Atlético Mineiro, Igor Julio usa redes sociais para afirmar que sua primeira opção é o Cruzeiro, enquanto negociações com Brighton permanecem travadas e clubes europeus demonstram interesse preliminar.

O zagueiro brasileiro Igor Julio , que atualmente defende o Brighton , tem seu futuro em pauta após uma breve intervenção nas redes sociais na última segunda-feira.

O atleta utilizou seus perfis digitais para refutar um boato que circulava nos bastidores do futebol, segundo o qual estaria próximo de fechar contrato com o Atlético Mineiro. A informação teria sido divulgada inicialmente por um programa da HG Play, apresentado pelo jornalista Heverton Guimarães, que citou fontes da Toca da Raposa II como responsáveis pela notícia.

Ao ser acionado por um seguidor, Igor Julio respondeu de forma categórica, negando qualquer negociação com o clube mineiro e reforçando seu desejo de vestir a camisa do Cruzeiro, clube de sua infância e de coração. O jogador escreveu de maneira descontraída, brincando com a situação e indicando que já tem um destino em mente, sem mencionar detalhes sobre valores ou prazos.

Sua postura nas redes gerou grande repercussão entre torcedores e analistas, que passaram a acompanhar de perto os desdobramentos da situação. Em entrevista concedida ao portal Trivela, Igor Julio revelou que seu sonho profissional é retornar ao Brasil para jogar pelo Cruzeiro, considerado sua primeira opção. Ele destacou que o clube representa não apenas a paixão de infância, mas também um vínculo afetivo familiar, já que seu pai é torcedor do Atlético Mineiro, rival histórico do Cruzeiro.

O jogador expressou o desejo de enfrentar a equipe de seu pai e provar seu valor em campo, afirmando que a vitória sobre o rival teria um significado especial. Essa declaração reforçou ainda mais a narrativa de que o atleta está inclinado a buscar uma transferência para a equipe celeste, embora ainda não haja oferta formal de nenhum clube brasileiro. No cenário internacional, as negociações entre Cruzeiro e Brighton permanecem estagnadas.

Após a primeira tentativa de aproximação do clube brasileiro, os ingleses não apresentaram nova proposta, o que mantém o processo em aberto. Enquanto isso, outras equipes da Europa demonstram interesse pelo zagueiro. Real Betis, da Espanha, Lyon, da França, Ipswich Town, da Inglaterra, Genoa, da Itália, e Stuttgart, da Alemanha, já estabeleceram contatos iniciais, porém nenhuma delas avançou para uma oferta concreta.

Até o momento, o Cruzeiro continua sendo o único clube que manifestou um interesse mais estruturado, embora dependa de uma negociação financeira viável e da concordância do atleta. O futuro de Igor Julio ainda é incerto, mas sua declaração pública reforça a esperança dos torcedores cruzeirenses, que aguardam novidades sobre uma possível contratação que poderia reforçar a defesa do clube nas próximas temporadas.

O mercado de transferências continua dinâmico, e a decisão final dependerá de fatores como a situação contratual do jogador, o valor da cláusula de liberação e o interesse de outros clubes que possam surgir nos próximos dias





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