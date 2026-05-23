Yves Sakila é encontrado morto após ser imobilizado e se desmaiar durante detenção em Dublin

Centenas de pessoas protestaram em frente ao parlamento irlandês em respeito à morte de Yves Sakila, um homem nascidinho na República Democrática do Congo, após ele ter sido imobilizado e se desmaiar durante uma detenção em Dublin.

Centenas de pessoas protestaram em frente ao parlamento irlandês, expressando indignação com a morte de Yves Sakila , um homem nascidinho na República Democrática do Congo, no último dia 15, após ele ter sido imobilizado em um dos mais movimentados cruzamentos da capital, em conexão com um possível furto em loja.

Um vídeo compartilhado amplamente nas redes sociais mostra Sakila sendo imobilizado no chão por pelo menos cinco homens por quase cinco minutos, enquanto pessoas ao redor assistem. A morte de Sakila foi comparada a casos de George Floyd, a exemplo de um homem negro de Minneapolis morto por um policial nos Estados Unidos. A polícia informou que a autópsia foi concluída, mas que os resultados não serão divulgados por motivos operacionais.

Houve um aumento acentuado nos protestos anti-imigração na Irlanda nos últimos anos, com ativistas anti-imigração ajudando a desencadear tumultos em Dublin em 2023, próximo ao local do incidente. O primeiro-ministro, Micheál Martin, reiterou seus pedidos por uma investigação completa, enquanto a vereadora Yemi Adenuga alertou por falha em integrar adequadamente o crescente número de imigrantes no país





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