Ysllan Detalha Lance com Neymar e Expressa Admiração pelo Craque

Zagueiro Ysllan relembra jogada polêmica com Neymar, se desculpa e revela ter sido ofendido. Declara ainda sua torcida pela convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 e elogia o trabalho de Ancelotti.
O zagueiro Ysllan , que atualmente joga no Floresta, de Fortaleza, concedeu uma entrevista exclusiva detalhando o lance polêmico envolvendo Neymar durante a partida entre Santos e Velo Clube no Campeonato Paulista de 2026.
O jogo terminou com uma vitória expressiva do Santos por 6 a 0, mas a jogada em questão gerou grande repercussão. Ysllan se desculpou com Neymar logo após o ocorrido, mas relatou ter recebido ofensas em resposta. Ele enfatizou que não teve a intenção de machucar o adversário, explicando que sua ação foi uma tentativa de roubar a bola e travar a jogada, não visando a perna de Neymar.
O zagueiro detalhou a dinâmica do lance, afirmando que o contato, se houve, foi lateral e que Neymar saltou antes do impacto. A situação foi agravada pela pressão que o Velo Clube enfrentava para evitar o rebaixamento, com torcedores invadindo o centro de treinamento e pressionando os jogadores. O clube acabou sendo rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista, e Ysllan deixou o clube ao final do contrato.
Apesar do incidente, Ysllan expressou sua admiração por Neymar, torcendo para que ele seja convocado para a Copa do Mundo de 2026. Ele acredita que Neymar, mesmo não estando em sua melhor forma, pode agregar muito à Seleção Brasileira, especialmente ao potencializar outros jogadores como Vinícius Júnior e Endrick. Ysllan também elogiou o trabalho de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção, notando uma evolução na construção de jogadas e na posse de bola.
Ele se mostra otimista em relação às chances do Brasil conquistar o hexacampeonato com Neymar no elenco. A entrevista também aborda brevemente a psicologia das relações familiares e a importância do movimento e do autocuidado, mencionando a atriz Paolla Oliveira
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Repórter da CNN detalha operação na casa de suspeito de ataque em jantarSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
Demi Lovato detalha comeback com Joe Jonas e Selena Gomez: 'Tudo para mim'Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
Fora do 'BBB 26', Samira detalha demissão por usar minissaia: 'Achei que eu ia ser presa'Gaúcha revela que sua mãe já a bloqueou nas redes sociais por usar roupas curtas e com decote
Read more »
Pétala Barreiros detalha namoro com jogador do Corinthians: 'A confiança é o principal'Influenciadora teve dois filho com Marcos Oliveira, acusado de perseguição e ameaças; saiba mais
Read more »
Ex-BBB Rízia Cerqueira detalha acidente com moto elétrica e mostra ferimentos: 'Fiquei arrebentada'Influenciadora sofreu o acidente com uma moto elétrica em uma ciclovia há duas semanas e contou nas redes sociais o que aconteceu
Read more »
‘Acidente ou homicídio culposo’: delegado detalha investigação acerca da morte de operário no palco de CopacabanaFred Vidal entrou para o DIA como estagiário no início de 2022 e se tornou repórter no fim de 2023.
Read more »