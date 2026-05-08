Ypê suspende fabricação e vendas de produtos por graves defeitos

A Ypê entrou com um recurso na Anvisa para suspender a proibição de fabricação e venda de seus produtos, que contam com defeitos graves no processo de fabricação relacionados a contaminação microbiológica. As medidas afetam detergents lava-louças, sabões líquidos e desinfetantes.
A Ypê entrou com um recurso na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ), na última quinta-feira (7), contra a decisão que envolve a suspensão da fabricação e venda de detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes fabricados pela empresa Química Amparo , na unidade de Amparo, no interior de São Paulo.
No processo de fabricação, foram identificadas falhas graves que podem ter causado contaminação microbiológica nos itens.
A medida vale apenas para os lotes com final 1 dos seguintes produtos: Lava-louças Ypê Clear Care, Lava-louças com Enzimas Ativas, Lava-louças Ypê, Lava-louças Ypê Toque Suave, Lava-louças Concentrado Ypê Green, Lava-louças Ypê Clear, Lava-louças Ypê Green, Lava-roupas Líquido Tixan Combate Mau Odor, Lava-roupas Líquido Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas, Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac, Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha, Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green, Lava-roupas Líquido Ypê Express, Lava-roupas Líquido Ypê Power Act, Lava-roupas Líquido Ypê Premium, Lava-roupas Tixan Maciez, Lava-roupas Tixan Primavera, Lava-roupas Tixan Power Act, Desinfetante Bak Ypê, Desinfetante de Uso Geral Atol, Desinfetante Perfumado Atol, Desinfetante Pinho Ypê.
A Ypê reafirma seu compromisso de 75 anos com a qualidade, a segurança e a transparencia, razão pela qual continuará em diálogo constante e permanente com a Anvisa e demais autoridades, sempre baseada em critérios científicos e subsídios técnicos, como forma de encontrar uma solução definitiva para a situação, no menor tempo possível.
A medida publicada na quinta-feira (7) envolve os seguintes produtos: Lava-louças Ypê Clear Care Lava-louças com Enzimas Ativas Lava-louças Ypê Lava-louças Ypê Lava-louças Ypê Toque Suave Lava-louças Concentrado Ypê Green Lava-louças Ypê Clear Lava-louças Ypê Green Lava-roupas Líquido Tixan Lava-roupas Líquido Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green Lava-roupas Líquido Ypê Express Lava-roupas Líquido Ypê Power Act Lava-roupas Líquido Ypê Premium Desinfetante Bak Ypê Desinfetante de Uso Geral Atol Desinfetante Perfumado Atol Desinfetante Pinho Ypê
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