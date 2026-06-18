Ypê amplia atendimento: troca e reembolso para produtos com lotes '1'; Anvisa libera novos lotes

A Ypê passou a oferecer troca além do reembolso para produtos com lotes final '1' que ainda não foram liberados pela Anvisa. A agência reguladora liberou lava-louças e desinfetantes fabricados a partir de março de 2026, mas lava-roupas com lotes de janeiro e fevereiro ainda aguardam análise. A situação surgiu após fiscalização que encontrou irregularidades na fábrica de Amparo (SP). Consumidores devem manter produtos suspensos separados e buscar canais oficiais da empresa.

A empresa Ypê anunciou a ampliação do atendimento aos consumidores que possuem produtos atingidos por medidas cautelares da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ). Além do reembolso, agora os clientes também podem solicitar a troca dos itens pelos telefones oficiais do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

A medida se aplica a produtos com número de lote terminado em '1' que ainda não foram liberados para uso ou comercialização. A Ypê afirma que a ampliação foi adotada em alinhamento com a Anvisa para agilizar o atendimento e o processo de normalização das operações. Segundo a Anvisa, os lava-louças líquidos e desinfetantes da marca Ypê fabricados a partir de 1º de março de 2026 já foram liberados.

Antes, a autorização valia apenas para os produtos feitos a partir de abril. A nova liberação foi anunciada pela agência em 15 de junho, após a apresentação de laudos de laboratórios autorizados. A situação é diferente para os lava-roupas líquidos: seguem liberados apenas os itens fabricados a partir de 1º de abril. Isso significa que lava-roupas líquidos com lote final '1' fabricados até 31 de março de 2026 ainda não devem ser usados, vendidos ou distribuídos.

Para esses produtos, a Ypê continuará oferecendo troca ou reembolso. O reembolso pode ser solicitado pelos telefones do SAC ou pelo portal ype.info/comunicado, com pagamento exclusivamente via Pix. Já os pedidos de troca devem ser formalizados pelos canais telefônicos. A empresa informou que, para os lava-louças líquidos e desinfetantes fabricados em janeiro e fevereiro de 2026 (também com lote final '1'), apresentou à Anvisa os resultados de laudos feitos por laboratórios autorizados.

Esses itens, porém, ainda dependem de autorização formal da agência para voltar a ser usados e comercializados. Até que haja nova liberação, a orientação é que os consumidores mantenham os produtos separados, em local seguro, sem usar e sem descartar. Segundo a Ypê, a Anvisa não determinou a devolução ou o recolhimento obrigatório desses itens neste momento.

Sergio Pompilio, diretor executivo Jurídico e de Assuntos Corporativos da Ypê, declarou que a empresa segue avançando com responsabilidade e transparência, em colaboração constante com a Anvisa. A suspensão original dos produtos ocorreu após uma inspeção sanitária conjunta da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Amparo (SP), entre 27 e 30 de abril, na fábrica da Química Amparo, responsável pela marca Ypê.

Foram identificadas 76 irregularidades, incluindo falhas em etapas de produção, garantia da qualidade e controle de qualidade. No fim de maio, a vigilância sanitária autorizou a retomada da produção na fábrica de Amparo (SP), após uma reinspeção, e liberou o uso e a comercialização dos produtos fabricados a partir de abril. A Anvisa informou que o processo continuaria sendo monitorado e que a liberação dos lotes ainda suspensos dependeria da apresentação de laudos de laboratórios autorizados.

Para os consumidores, a orientação é clara: quem tiver produto ainda suspenso deve mantê-lo separado, em local seguro, sem usar e sem descartar, até nova orientação. A Ypê oferece troca ou reembolso por meio dos canais oficiais de atendimento. A crise teve início com a inspeção que identificou falhas no cumprimento da RDC nº 47/2013, norma que estabelece as Boas Práticas de Fabricação para saneantes.

A resolução mais recente não detalhou quais foram as irregularidades encontradas nem mencionou registros de danos à saúde relacionados aos produtos. Acompanhar as atualizações da Anvisa e os comunicados da Ypê é fundamental para garantir a segurança e o correto descarte ou uso dos produtos





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