YouTube e Spotify adotam medidas para detectar e rotular vídeos e músicas gerados por IA

YouTube e Spotify anunciaram medidas para detectar e rotular automaticamente vídeos e músicas criados por inteligência artificial (IA), mesmo sem a declaração dos criadores. Essas plataformas querem aumentar a transparência e combater o crescimento de conteúdos gerados por IA. Criadores podem contestar rótulos equivocados, e o sistema não afetará o algoritmo de recomendações.

YouTube anunciou que começará a detectar e rotular automaticamente vídeos criados por inteligência artificial (IA), mesmo sem a declaração dos criadores. A medida visa aumentar a transparência diante do crescimento de conteúdos gerados por IA.

Criadores poderão contestar rótulos equivocados, e o sistema não afetará o algoritmo de recomendações. Spotify também adota medidas semelhantes. A Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Youtube Spotify Inteligência Artificial Geração De Conteúdo Transparência IA Criadores Rotulagem Contestar Rótulos Sistema Não Afetará O Algoritmo De Recomendaçõ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nova edição do Rio2C põe criadores em busca do 'código de sentido'Evento sobre criatividade e tecnologia reúne profissionais de diversas áreas, a partir desta terça-feira (26), na Cidade das Artes, no RJ

Read more »

Essas publicitárias vão faturar R$ 20 milhões gerenciando a carreira de influenciadoresCom modelo baseado em participação sobre campanhas, empresa tem catálogo de 50 profissionais da chamada 'creator economy'

Read more »

Co-CEO do Spotify defende expansão 'controlada' de música gerada por IA na plataformaApós acordo com Universal para desenvolver ferramenta baseada IA que permitirá aos usuários do Sportify criarem remixes, Alex Norström disse que o streaming pretender ser o que é legal e controlado dentro do conteúdo gerado por IA

Read more »

No Rio2C, criadores debatem transição para empresas muito além dos posts viraisInfluenciadores falaram sobre busca de estrutura e novas receitas

Read more »