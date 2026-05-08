Yasmin Santos fala sobre seu novo álbum 'Intuição' e objetivos para a carreira

A cantora Yasmin Santos detalha seu mais recente projeto musical, 'Intuição', e compartilha seus planos para consolidar sua carreira no cenário da música brasileira.
A cantora Yasmin Santos , de 28 anos, compartilhou detalhes sobre seu mais recente projeto musical, o álbum ' Intuição ', que foi gravado em parceria com grandes nomes da música brasileira, como Maiara & Maraisa, Gustavo Mioto, Henry Freitas, Luiz Carlos, Gabi & Rapha, Clayton & Romário e Luiza Martins.
Em entrevista à CNN Brasil, a artista destacou que o trabalho é uma expressão de sua verdade e um convite para que as pessoas não desistam de seus sonhos, mesmo diante de muitos 'nãos' ao longo do caminho.
'Esse é um projeto muito pessoal, no qual eu falo sobre a importância de persistir naquilo que a gente acredita. Quero que as pessoas ouçam e sintam essa mensagem de resiliência e autenticidade', afirmou. Yasmin também revelou que um de seus maiores objetivos nos próximos anos é consolidar os oito anos de carreira que já construiu, fazendo com que seu nome seja lembrado sempre que suas músicas de sucesso forem tocadas.
'Esse é um sonho que me move, um propósito que eu quero alcançar', declarou. Sobre a possibilidade de se lançar em uma carreira internacional, a cantora admitiu que nunca havia pensado nisso, mas que a ideia é interessante e pode ser explorada no futuro.
Além disso, Yasmin foi indicada ao prêmio BTG Pactual da Música Brasileira de 2026, competindo com artistas como Ana Castela, Lauana Prado, Bruna Viola e Chitãozinho & Xororó. O reconhecimento reforça sua trajetória no cenário musical e abre novas oportunidades para sua carreira
