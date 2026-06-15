Yasin Ayari não comemora gol da Suécia sobre a Tunísia na Copa do Mundo de 2026

A Suécia venceu a Tunísia por 2 a 0 na Copa do Mundo de 2026, com o meia Yasin Ayari marcando o primeiro gol. Ayari é filho de pais tunisiano e marroquinos e poderia estar representando um dos países na competição.
A Suécia venceu a Tunísia por 2 a 0, na primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. O meia Yasin Ayari , autor do primeiro gol, é filho de pais tunisiano e marroquinos e poderia estar representando um dos países na competição.
Após o gol, Ayari não comemorou. Nascido em Solna, na Suécia, Ayari é filho de pai tunisiano e mãe marroquina. Apesar de suas raízes, sempre representou a seleção sueca na carreira, até mesmo nas categorias de base. Após se destacar no futebol local, no AIK, se transferiu para o Brighton com apenas 19 anos, e, após empréstimos, se consolidou no clube inglês, onde é um dos pilares da equipe.
Titular no Brighton, Ayari teve a opção de representar a Suécia, Tunísia ou Marrocos, como sua seleção principal. Em 2023, optou por seguir na seleção sueca, onde é titular desde 2024. Convocado para a Copa do Mundo de 2026, Yasin marcou o primeiro gol da Suécia na competição, justamente contra a Tunísia, o país de seu pai. Na comemoração, o meia optou por não comemorar
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