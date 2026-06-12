Yan Acioli vende mansão no Jardim Paulista por R$ 18,5 milhões

Stylist de famosas coloca propriedade de 450 m² à venda em São Paulo; imóvel reformado tem acabamentos de alto padrão e localização privilegiada

Yan Acioli , renomado stylist de famosas, colocou sua mansão à venda por R$ 18,5 milhões no bairro Jardim Paulista , em São Paulo . O imóvel, adquirido em 2023 e reformado ao longo de dez meses, possui 450 m² de área construída e está localizado em uma rua tranquila e arborizada, próxima ao Parque Ibirapuera.

A residência conta com três suítes, living integrado, sala de TV e jantar, academia, adega climatizada, piscina aquecida com spa integrado, sauna e áreas externas com paisagismo tropical. Entre os ambientes mais destacados está um escritório inspirado na estética clássica inglesa, com paredes em padrão tartan escocês, biblioteca com portas de vidro, iluminação vintage e acabamentos em madeira escura. O closet principal foi desenvolvido com marcenaria sob medida, iluminação integrada e espelhos do piso ao teto.

A cozinha segue referências do estilo cottage inglês, combinando madeira escura, piso em xadrez preto e branco e eletrodomésticos italianos. A venda da propriedade chama a atenção não apenas pelo valor elevado, mas também pelo perfil do proprietário, conhecido no meio artístico e pelo trabalho com celebridades. A mansão reflete um padrão alto de sofisticação, com referências internacionais de arquitetura e decoração que atraem compradores exigentes no mercado imobiliário de luxo da capital paulista.

A transação ocorre em um momento de aquecimento no segmento de imóveis premium em São Paulo, especialmente em bairros como o Jardim Paulista, que continuam sendo cobiçados pela elite urbana





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