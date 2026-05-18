Ìyámase, rainha de Òyọ́ e influência ancestral feminina

A história de Ìyámase, poderosa rainha que influenciou a história do reino Òyọ́, é um lembrete do poder das mulheres ancestrais e da força feminina.

Ìyámase era uma poderosa rainha, também conhecida como Ïyámase nos yorubás, que era esposa do rei Ọ̀ranmìyàn e mãe do rei Ọ̀yọ́ Ṣàngó, o mais respeitado e forte em suas terras.

Ìyámase carregava a força da liderança e do poder ancestral feminino e era adorada no Egbé Ìná, uma sociedade sagrada das divindades do fogo. Cultivada ao longo do rio Ògùn, ela era reverenciada como um Orixá que proporcionava fertilidade e prosperidade. A sua imagem representava uma mulher grávida, com seios fartos, símbolo da abundância, da continuidade da vida e do poder de nutrir caminhos e destinos. Suas cores, branco e azul, revelavam soberania, equilíbrio e entusiasmo diante da existência.

Ìyámase não agia apenas nos antigos reinados africanos, pois sua força se mantinha viva no culto aos Orixás, ajudando na liderança, firmeza, sabedoria e enfrentando desafios





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