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XPixel da Huawei: faróis inteligentes que projetam vídeos e jogos em superfícies externas

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XPixel da Huawei: faróis inteligentes que projetam vídeos e jogos em superfícies externas
XpixelHuaweiFaróis Inteligentes
📆6/10/2026 2:10 PM
📰cartacapital
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Descubra como a tecnologia XPixel da Huawei transforma faróis de carros em projetores capazes de exibir filmes, jogos e sinais visuais, com uso restrito ao veículo parado. Conheça as aplicações, integração com sistemas multimídia e disponibilidade no mercado.

A tecnologia XPixel, desenvolvida pela Huawei , representa um avanço significativo na forma como os faróis automotivos podem ser utilizados. Em vez de se limitarem à função tradicional de iluminação, esses faróis inteligentes são capazes de projetar imagens coloridas, vídeos, jogos e sinais visuais em superfícies externas, como paredes ou o chão.

O sistema combina iluminação automotiva, processamento digital e controle individual de milhares de pontos de luz, permitindo uma versatilidade que vai desde auxílio à condução até entretenimento. No entanto, é importante ressaltar que o uso como projetor de entretenimento deve ser restrito ao veículo parado, em locais seguros, como garagens ou áreas privadas. Durante a condução, a função principal continua sendo a iluminação inteligente, ajustando o facho para não ofuscar outros motoristas e melhorar a visibilidade em condições adversas.

O XPixel é apresentado como um sistema 'três em um': iluminação, projeção e cor. Na prática, isso significa que o farol pode, por exemplo, projetar setas de navegação no chão, criar animações de boas-vindas ao destravar o carro ou, quando o veículo está estacionado, exibir filmes, partidas esportivas ou até mesmo jogos simples.

Um dos cenários mais interessantes é o chamado 'drive-in em casa': imagine estacionar o carro de frente para uma parede clara da garagem ou quintal e, com o veículo parado, projetar um filme ou desenho animado para as crianças. Outra aplicação prática é durante as paradas para recarga de veículos elétricos, que podem levar de 20 a 30 minutos ou mais.

Nesse intervalo, o farol projetor pode transformar uma parede próxima em uma tela de entretenimento, oferecendo uma experiência imersiva sem depender apenas das telas internas do carro. A integração do XPixel com o sistema multimídia do veículo é fundamental para o funcionamento como cinema ao ar livre. A tecnologia está diretamente ligada à central de entretenimento e ao ecossistema digital do automóvel, especialmente em modelos que utilizam o HarmonyOS Cockpit, a plataforma de cabine inteligente da Huawei.

Carros como o Aito M9 e o Stelato S9 já são divulgados com faróis de projeção capazes de transformar superfícies em telas de até 100 polegadas para vídeos e letras de música. No entanto, é importante destacar que, atualmente, essa tecnologia está disponível principalmente no mercado chinês, e não há previsão de lançamento oficial no Brasil.

Antes de chegar a outros países, serão necessárias homologações locais, adequação às regras de trânsito e normas de iluminação automotiva, além de avaliações de segurança. Apesar do potencial, o uso indevido, como projetar filmes enquanto dirige, não é recomendado e deve ser evitado para garantir a segurança no trânsito

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Xpixel Huawei Faróis Inteligentes Projeção Automotiva Entretenimento Veicular

 

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