Xi Jinping visita Coreia do Norte e reafirma força da relação entre os dois países

A visita de Xi Jinping à Coreia do Norte foi marcada por uma recepção grandiosa e uma série de declarações que reafirmaram a força da relação entre os dois países.

A visita de Xi Jinping à Coreia do Norte foi marcada por uma recepção grandiosa, com apresentações acrobáticas e um tapete vermelho. Embora não tenha resultado em acordos concretos, a importância da visita foi reconhecida por Kim Jong-un.

A China tenta reafirmar sua influência sobre um parceiro estratégico, porém imprevisível, que recentemente se aproximou da Rússia. Xi Jinping recebeu uma recepção grandiosa de Kim Jong-un durante sua visita de dois dias a Pyongyang. Durante um banquete, Xi elogiou as relações entre os dois países e afirmou que China e Coreia do Norte estão 'ligadas por montanhas e rios e compartilham um destino comum'.

Kim respondeu dizendo que a Coreia do Norte continuará tratando a amizade com a China como prioridade máxima e reafirmou apoio ao princípio de 'Uma Só China'. A visita serve como um lembrete da força da relação entre os dois países, mesmo em meio às 'turbulências nos assuntos internacionais'. Xi acrescentou que alcançou um 'consenso importante' com Kim para 'acompanhar os tempos atuais' e aprofundar tanto as trocas de alto nível quanto os laços entre as populações dos dois países





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