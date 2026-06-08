Xi Jinping inicia visita à Coreia do Norte após décadas de cooperação

O presidente chinês Xi Jinping iniciou sua primeira visita em sete anos ao país asiático da Coreia do Norte, que possui armamento nuclear. A China tem sido a principal aliada comercial da Coreia do Norte ao longo das décadas, fornecendo apoio econômico e diplomático crucial a um país submetido a múltiplas sanções internacionais.

O presidente chinês Xi Jinping iniciou sua primeira visita em sete anos ao país asiático da Coreia do Norte, que possui armamento nuclear. A China tem sido a principal aliada comercial da Coreia do Norte ao longo das décadas, fornecendo apoio econômico e diplomático crucial a um país submetido a múltiplas sanções internacionais.

Ao chegar ao aeroporto de Pyongyang, Xi e sua esposa foram recebidos pelo líder norte-coreano, Kim Jong Un, e por sua esposa, Ri Sol Ju, entre aplausos e um tapete vermelho protegido por soldados. Esta é a primeira viagem ao exterior de Xi em 2026. Os dois países deveriam fortalecer os intercâmbios em matéria de diplomacia, aplicação da lei e assuntos militares, afirmou Xi.

A influente irmã de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, afirmou antes da chegada de Xi que o programa nuclear de Pyongyang é 'uma linha da qual não há retorno'. A China está disposta a trabalhar em conjunto com a Coreia do Norte para levar as relações entre os países a um 'novo patamar', disse Xi a Kim durante o encontro desta segunda-feira.

A política de Pequim está orientada a garantir a durabilidade do regime, em vez de buscar a desnuclearização da Coreia do Norte. A estratégia regional da China se beneficia de um Estado tampão estável, fortemente armado e alinhado, que absorve a capacidade militar dos Estados Unidos e de seus aliados. A viagem de Xi pode buscar contrabalançar a crescente influência da Rússia sobre a Coreia do Norte, mas alguns analistas discordam nesse ponto.

A China assume o compromisso de uma cooperação mais estreita com a Coreia do Norte.

'Não importa como os tempos mudem ou como evolua a situação internacional, a amizade tradicional entre a China e a Coreia do Norte permanecerá sempre invencível', escreveu Xi





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