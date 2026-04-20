Xi Jinping clama pela reabertura do Estreito de Ormuz em meio à crise entre EUA e Irã

O presidente chinês, Xi Jinping, defende a livre circulação no Estreito de Ormuz, ressaltando a importância estratégica da via para a economia global enquanto as tensões entre Washington e Teerã impedem o fim das hostilidades.

O presidente da China , Xi Jinping, expressou uma postura contundente e inédita sobre a segurança marítima no Oriente Médio, sublinhando que o Estreito de Ormuz deve manter-se totalmente acessível à navegação internacional. Em um movimento diplomático significativo realizado durante uma conversa telefônica com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, o líder chinês enfatizou que a estabilidade nesta rota crucial é um pilar fundamental para os interesses globais.

Esta manifestação ocorre em um momento de extrema fragilidade, marcado por tensões crescentes entre os Estados Unidos e o Irã, que divergem radicalmente sobre a soberania e o controle do fluxo de embarcações na região. A mensagem de Xi Jinping reforça o papel de Pequim como um mediador interessado na paz, especialmente considerando a recente proposta chinesa de quatro pontos destinada a estabilizar o cenário político e econômico do Oriente Médio, um esforço que busca mitigar os impactos diretos que a instabilidade traz para a economia da segunda maior potência mundial. A situação na região deteriorou-se drasticamente após uma série de eventos militares. Recentemente, a apreensão de um navio de bandeira iraniana pelas forças norte-americanas no Golfo de Omã serviu como um catalisador para o fracasso das negociações de cessar-fogo. Este incidente colocou em xeque a esperança de uma resolução diplomática, uma vez que o Irã, em resposta ao que considera interferência e hostilidade, estabeleceu restrições rigorosas ao trânsito marítimo no Estreito de Ormuz. Teerã afirmou que a navegação através deste canal estratégico, por onde transita aproximadamente um quinto do petróleo e do gás consumidos mundialmente, estaria condicionada a um controle direto iraniano e à cobrança de taxas. Esta postura de confrontação levou a administração de Donald Trump a ordenar o bloqueio de navios procedentes ou com destino a portos iranianos, elevando a retórica bélica a níveis perigosos, com ameaças mútuas de ataques a embarcações de guerra e retaliações contra infraestruturas portuárias de nações vizinhas no Golfo Pérsico. A importância econômica desta via marítima é colossal para o equilíbrio do mercado global. A China, que se destaca como a maior compradora de petróleo iraniano, tem observado com crescente preocupação a volatilidade dos preços da energia. Embora o país disponha de reservas estratégicas robustas que serviram de escudo temporário contra choques externos, o aumento prolongado dos custos de energia ameaça a estabilidade de sua vasta cadeia de produção industrial. O vai e vem das decisões políticas, exemplificado pela reabertura do estreito após o cessar-fogo israelense no Líbano e sua subsequente suspensão após acusações iranianas de violações por parte dos EUA, demonstra que qualquer esperança de normalização permanece frágil. Pequim, ciente de que a incerteza crônica no Estreito de Ormuz prejudica tanto a sua soberania energética quanto a estabilidade das rotas comerciais globais das quais depende, continua a pressionar por um diálogo que exclua a força militar e priorize a diplomacia como única saída viável para evitar uma catástrofe econômica que afetaria todos os continentes





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