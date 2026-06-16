Xbox Game Pass: Microsoft confirma novidades e benefícios para assinantes

A Microsoft anunciou uma série de novidades para o Xbox Game Pass, incluindo a chegada de títulos para nuvem e a extensão do cronograma de lançamentos até 6 de julho. Além disso, a relação de novidades inclui opções para assinantes do Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass.

A Microsoft confirmou uma série de novidades para o Xbox Game Pass . Entre os destaques da atualização está a chegada de títulos para nuvem e a extensão do cronograma de lançamentos até 6 de julho.

Além disso, a relação de novidades inclui opções para assinantes do Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass. Assim, os usuários podem aproveitar a chegada de novos jogos, incluindo Junkster, Call of Duty: Vanguard, Abyssus, RV There Yet? , Tony Hawk's Pro Skater 3+4 e Winds of Arcana: Ruination. A Microsoft também confirmou benefícios adicionais para assinantes em Goals, Where Winds Meet e World of Tanks: Modern Armor.

Por outro lado, alguns títulos deixarão o catálogo do Xbox Game Pass em 30 de junho. Entre os jogos que sairão estão Mecha Break, Payday 2, Rise of Tomb Raider, Tomb Raider, Slay the Spire, Ultimate Chicken Horse, Volcano Princess e Unpacking





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