Xande de Pilares e Mikimbeth interrompem lua de mel para torcer pelo Brasil na estreia da Copa 2026

O sambista Xande de Pilares e a influenciadora Thay Pereira, conhecida como Mikimbeth, pausaram a lua de mel na Argentina para assistir ao jogo da seleção brasileira contra o Marrocos, registrando o momento em vídeo e improvisando rima nas redes sociais.

Xande de Pilares, conhecido por suas composições de samba e sua presença marcante nas redes sociais, acabou de viver um dos momentos mais curiosos da sua vida de recém‑casado.

Ainda em lua de mel na Argentina, ele e a parceira Thay Pereira, mais conhecida como Mikimbeth, decidiram interromper o clima romântico para assistir à partida de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. O casal chegou a Mendoza acompanhado de um pequeno grupo de amigos - Guilherme, Olímpio, Bruna e Ana - e, antes de entrar na bancada do estádio, Xande registrou tudo em um vídeo que ficou circulando nas redes.

No mesmo clipe, o sambista ainda improvisou uma rima, celebrando o encontro de duas grandes paixões: o amor recém‑celebrado e o apoio ao Brasil: "Estou na lua de mel com Mikimbeth na Argentina, está muito bacana. Tem o Guilherme, tem o Olímpio, tem a Bruna, também tem a Ana. Todo mundo está aqui e mora no meu coração. Assistimos todo mundo junto ao jogo da seleção".

A improvisação, embora descontraída, reforçou o espírito de camaradagem que costuma marcar as torcidas brasileiras, que se reúnem em bares, casas e até em viagens internacionais para vibrar com a seleção. O casamento aconteceu no último dia 12 de junho, data tradicionalmente reservada aos enamorados, e foi celebrado no sítio do Zeca Pagodinho, em Xerém, na Baixada Fluminense.

A cerimônia contou com a presença de diversas celebridades, entre elas Viviane Araújo, Regina Casé, e outros nomes do meio artístico que costumam apoiar os projetos culturais de Xande. Após a festa, os recém‑união viajaram imediatamente para a fronteira sul, embarcando em um voo que também foi documentado nas redes.

No avião, o casal compartilhou selfies e mensagens de agradecimento aos fãs, reforçando a ideia de que a vida pública e a intimidade podem caminhar juntas, desde que haja transparência e respeito. A partida contra o Marrocos terminou empatada em 1 a 1, resultado que deixou a torcida brasileira dividida entre esperança e frustração. Apesar do empate, Xande e Mikimbeth mostraram que o apoio à seleção transcende o resultado e se alimenta da própria paixão pelo futebol.

O casal ainda comentou que a experiência de assistir ao jogo ao lado de amigos, mesmo estando em lua de mel, foi "muito bacana" e que planejam repetir momentos assim nas próximas fases do torneio. Além disso, o episódio gerou repercussão nas mídias digitais, com vários veículos comentando a inusitada pausa romântica e a importância de manter viva a tradição de torcer em conjunto, independentemente do cenário.

O relacionamento de Xande e Thay, que dura cerca de seis anos, parece mais forte do que nunca, e a divulgação desse episódio reforça a imagem de um casal que consegue conciliar vida pessoal, carreira artística e paixão nacional





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