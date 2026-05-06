Xamã e Belo se emocionam ao dividir palco na 'Turnê Três Graças' com elenco da novela

O primeiro show da 'Turnê Três Graças' acontece nesta quinta-feira no Rio de Janeiro, com a participação de Belo, Xamã e outros artistas da novela. O projeto musical inédito da TV Globo promete encantar os fãs com um espetáculo repleto de emoções e canções marcantes.

Na próxima quinta-feira, o Qualistage, localizado na Barra, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, será palco do primeiro show da ' Turnê Três Graças ', um projeto musical inédito da TV Globo que promete levar a emoção da novela para o público.

Os protagonistas do espetáculo são Belo e Xamã, que interpretam Misael e Bagdá na trama, respectivamente. A conexão entre os dois artistas vai além da ficção, pois eles compartilham uma história musical e pessoal que promete encantar os fãs. Xamã, emocionado com a oportunidade, revelou sua admiração pelo colega: 'Eu cresci ouvindo Belo e a carreira que ele construiu. Tenho muito respeito por essa história musical, que fala de sentimento.

Estamos ensaiando para que seja algo marcante para o público', disse o cantor, que adiantou que o show terá um clima de novela, daqueles que prendem do início ao fim.

'Tá todo mundo muito dentro da proposta, com vontade de fazer algo que marque. Vai ser histórico!

', completou. Além de Belo e Xamã, o elenco da novela também estará presente no palco. Pedro Novaes, que interpreta Leonardo na trama e é baterista da banda Fuze, assumirá as baquetas em uma das músicas.

'Uma das canções que vou cantar tem participação do Pedro na bateria. Ele me pediu para tocar e mostrou que já sabia a música faz tempo', contou Xamã. A atriz Gabriela Medvedovsky, assim como Sophie Charlotte e Alana Cabral, também fará parte da turnê.

'Estou animada para celebrar esse encontro. A preparação tem sido desafiadora porque não sou uma cantora, sou uma atriz que canta. Mas é uma oportunidade boa de cantar com pessoas que eu admiro em todos os âmbitos', afirmou Gabriela. Sophie Charlotte, por sua vez, dividirá o palco com Belo na canção 'Perfeito par', tema do casal Viviane e Leonardo na novela.

Ela também cantará com Xamã. A turnê ainda terá desdobramentos na televisão. Um especial musical será exibido logo após o último capítulo de 'Três Graças', no dia 15 de maio, na TV Globo. O show no Rio de Janeiro acontece amanhã, às 21h, no Qualistage, na Barra.

Os ingressos para a apresentação custam a partir de R$ 97,50. Já em São Paulo, no dia 15, no Vibra, as entradas têm valores a partir de R$ 49. Os convidados especiais variam conforme a cidade. No Rio, Péricles se junta ao elenco para cantar sucessos da novela.

Em São Paulo, é a vez de Negra Li, voz da abertura da trama. A turnê promete ser um marco para os fãs da novela e da música brasileira, unindo talento, emoção e histórias que conquistaram o público





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