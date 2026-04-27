X Money: Elon Musk lança plataforma financeira dentro do X

Elon Musk testa o X Money, uma plataforma de pagamentos integrada ao X (antigo Twitter), com cashback, juros e cartão Visa. A iniciativa busca transformar o X em um superapp, mas enfrenta desafios regulatórios e ceticismo de analistas.

A rede social X, anteriormente conhecida como Twitter , está se preparando para lançar o X Money , uma plataforma financeira integrada diretamente ao microblog. Em fase de testes, o X Money promete revolucionar a experiência do usuário, transformando o X em um superaplicativo com funcionalidades bancárias e de pagamento abrangentes.

A iniciativa, liderada por Elon Musk, visa oferecer uma gama de serviços financeiros competitivos, incluindo cashback de 3% em compras selecionadas, uma taxa de juros de 6% sobre saldos mantidos na plataforma e transferências gratuitas entre usuários. Além disso, o X Money planeja disponibilizar um cartão de débito Visa metálico personalizado, com o identificador do usuário no X, e um concierge inteligente desenvolvido pela xAI, a startup de inteligência artificial de Musk, para auxiliar no gerenciamento de gastos e organização de transações.

Musk enxerga os pagamentos como um componente crucial para a criação de um superaplicativo, inspirado em modelos de sucesso como o WeChat na China, onde os usuários podem realizar diversas atividades, desde chamar um carro até reservar voos e efetuar pagamentos, tudo dentro de um único aplicativo. A ambição de Musk é que o X se torne um ambiente onde os usuários possam conduzir praticamente toda a sua vida digital.

No entanto, o caminho para a concretização desse objetivo não é isento de desafios. O X Money enfrenta obstáculos regulatórios significativos, com a necessidade de obter licenças de pagamento em diversos estados, incluindo Nova York, onde legisladores expressaram preocupações sobre a capacidade de Musk de administrar os recursos financeiros dos usuários de forma responsável.

A incerteza em relação à permanência das recompensas oferecidas, como a taxa de juros de 6%, também levanta questionamentos sobre a sustentabilidade do modelo de negócios a longo prazo. Analistas do setor, como Richard Crone da Crone Consulting, manifestam ceticismo em relação às perspectivas do X Money, lembrando que Musk já havia prometido o lançamento da plataforma há mais de dois anos.

A complexidade do mercado de pagamentos e a dificuldade de replicar o sucesso dos superaplicativos em outros mercados, como os Estados Unidos, são fatores que contribuem para o pessimismo. Apesar dos desafios, Musk possui vantagens competitivas notáveis, incluindo uma base de usuários massiva de 600 milhões de pessoas, uma comunidade engajada de criadores de conteúdo que já recebem pagamentos pelo X e sua própria experiência na construção de serviços de pagamento inovadores, como o PayPal.

A transição dos pagamentos de criadores de conteúdo do Stripe para o X Money pode garantir uma base inicial de contas ativas, impulsionando o crescimento da plataforma. A plataforma já está sendo testada por um grupo seleto de usuários, que relatam a possibilidade de enviar pagamentos diretamente pelo chat do aplicativo ou pelos perfis, mas ainda não está claro como a suspensão ou banimento de um perfil no X afetaria a conta X Money associada





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