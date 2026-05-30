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Wix demite mil funcionários pressionada por câmbio e IA na era pós-guerra

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Wix demite mil funcionários pressionada por câmbio e IA na era pós-guerra
WixDemissõesShekel
📆5/30/2026 2:18 PM
📰exame
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A Wix anunciou a demissão de cerca de mil funcionários, atribuindo a decisão à valorização do shekel e ao avanço da inteligência artificial. O caso reflete uma tendência global de reestruturação em empresas de tecnologia. Especialistas apontam a resiliência econômica de Israel, mas alertam para riscos internos.

A Wix , plataforma israelense de criação de sites, anunciou nesta quinta-feira, 28, a demissão de aproximadamente mil funcionários, cerca de 19% de sua força de trabalho.

O CEO Avishai Abrahami atribuiu a decisão a dois fatores combinados: a forte valorização do shekel frente ao dólar e as mudanças estruturais provocadas pelo avanço da inteligência artificial. Em mensagem aos funcionários, Abrahami afirmou que a valorização da moeda israelense atingiu o maior nível em 33 anos, segundo a Reuters, criando uma pressão estrutural sobre a capacidade de operar na escala atual.

Para empresas de tecnologia como a Wix, o impacto é direto: enquanto grande parte da receita é gerada em dólar, boa parte das despesas - especialmente salários - é denominada em shekel, comprimindo as margens. No fim do primeiro trimestre, a companhia tinha 5.277 funcionários, a maioria em Israel. Além do câmbio, Abrahami destacou o avanço acelerado da inteligência artificial como fator determinante para a decisão de enxugar a estrutura.

Ele afirmou que a empresa está testemunhando a mudança mais significativa na forma como empresas são construídas desde a invenção das linguagens modernas de programação nos anos 1970. A Wix planeja usar a IA para automatizar tarefas, reduzir níveis de gestão e acelerar processos internos.

A combinação de pressão cambial e automação que motivou os cortes na Wix reflete uma tendência mais ampla: em 2026, mais de 30 grandes empresas já anunciaram demissões em massa, impulsionadas por reestruturações e pela adoção de IA. Apesar dos cortes, Abrahami defendeu a necessidade da mudança, declarando que é uma mudança dolorosa, mas que a empresa não tem outra escolha senão evoluir.

A associação de fabricantes de Israel afirmou que o anúncio da Wix também reflete a falta de medidas mais contundentes do governo e do banco central para conter a valorização do shekel. Em comunicado reproduzido pela Reuters, a entidade disse que a reação da economia à queda do dólar é mais rápida e severa do que imaginávamos, e que na ausência de qualquer ação governamental, a indústria e o setor de alta tecnologia tomarão decisões baseadas unicamente em critérios econômicos.

Apesar das críticas, o Banco Central de Israel indicou que não pretende intervir no curto prazo. O vice-governador Andrew Abir afirmou à Reuters que a autoridade monetária não tem planos imediatos de atuar no mercado de câmbio, pois a economia está se ajustando. As ações da Wix, listadas na Nasdaq, acumulam queda próxima de 12% este ano. A valorização do shekel ocorre em um contexto incomum.

Após o início da guerra entre Israel e Hamas, em outubro de 2023, o banco central vendeu dólares para estabilizar a moeda, que havia sofrido forte desvalorização inicial. Desde então, apesar do conflito, a economia israelense manteve parte de sua resiliência graças ao peso do setor de tecnologia, ao fluxo de capital estrangeiro e à confiança dos investidores no ecossistema de inovação do país.

Keren Uziyel, analista sênior da Economist Intelligence Unit, afirmou à CNBC que fatores como baixa inflação, mão de obra altamente qualificada e crescimento sustentado ajudaram o país a atravessar o período de crise. Ela destacou que as exportações de bens e serviços de alta tecnologia têm sido o principal fator por trás das últimas duas décadas de forte crescimento e criação de riqueza.

Os índices Tel Aviv 35 e Tel Aviv 125 acumulam altas expressivas no ano, enquanto o shekel se fortaleceu frente ao dólar - movimento que analistas associam à retomada da confiança de investidores nos setores de tecnologia e defesa. Karen Schwok, fundadora e CEO da gestora Lucid Investments, resumiu o cenário à CNBC afirmando que a moeda é um sinal real, impulsionada pelo retorno dos fluxos de capital estrangeiro, mas também é um indicador da confiança dos investidores.

Por outro lado, especialistas alertam para pressões internas crescentes. João Gomes, professor de finanças da Wharton School, apontou à CNBC que Israel já sente os efeitos prolongados dos conflitos na região - especialmente pela mobilização de trabalhadores para o serviço militar, queda no consumo e impacto sobre turismo e serviços. Ele alertou que, na ausência de um acordo de paz bem-sucedido, a perspectiva é mais desafiadora, com riscos que incluem fuga de capitais, desvalorização da moeda e inflação

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