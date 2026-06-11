Wimbledon Atinge Premiação Recorde, mas Enfrenta Pressão de Jogadores por Maiores Ganhos

O torneio de Wimbledon anunciou a maior premiação de sua história, alcançando 64,2 milhões de libras, enquanto atletas reivindicam maior parcela das receitas dos Grand Slams.

O torneio de Wimbledon , um dos eventos mais prestigiosos do calendário mundial de tênis , anunciou oficialmente a distribuição de uma premiação recorde para a sua edição deste ano.

O montante total chegará a 64,2 milhões de libras esterlinas, o que equivale a aproximadamente 442 milhões de reais. Esse valor representa um marco histórico, sendo o maior aumento anual já registrado na trajetória do campeonato. Para os grandes vencedores, os campeões das chaves de simples receberão a quantia de 3,6 milhões de libras esterlinas, cerca de 24,8 milhões de reais, superando significativamente os 3 milhões de libras pagos na edição anterior.

Apesar do salto financeiro, o clima nos bastidores permanece tenso, pois a medida pode não ser suficiente para aplacar as exigências dos atletas de elite que buscam maior reconhecimento financeiro. A discórdia central reside na distribuição das receitas geradas pelos torneios do Grand Slam. Jogadores de alto escalão, representados por Larry Scott, têm pressionado a organização para que a fatia destinada aos competidores seja ampliada.

A reivindicação dos atletas girava em torno de uma premiação total de 70 milhões de libras esterlinas, valor que alinharia Wimbledon aos 22 por cento de distribuição praticados pelos principais torneios dos circuitos ATP e WTA. Debbie Jevans, presidente do torneio, admitiu ter mantido diálogos com Scott durante o Aberto da França, mas defendeu a posição da organização. Ela enfatizou que a lógica de usar a receita bruta para determinar a premiação não é aplicável ao modelo de Wimbledon.

Segundo Jevans, o All England Lawn Tennis and Croquet Club opera como uma organização sem fins lucrativos, destinando 90 por cento de seu superávit para o desenvolvimento do tênis na Grã-Bretanha, o que o diferencia drasticamente de eventos como os Masters 1000. A insatisfação dos tenistas não se limita apenas aos valores financeiros imediatos.

O grupo de atletas apontou diversos fatores que contribuem para o descontentamento, incluindo a falta de fundos de aposentadoria, a expansão excessiva dos torneios e a gestão do calendário competitivo. Outro ponto crítico mencionado foi a ocorrência de partidas encerradas tarde da noite, o que impacta a recuperação física e mental dos jogadores.

Além disso, há uma percepção generalizada de que falta um diálogo transparente e persistente por parte dos organizadores dos Grand Slams. Ao comparar com outros grandes torneios, observa-se que o US Open distribuiu 90 milhões de dólares no ano passado, enquanto o Aberto da Austrália ofereceu 111,5 milhões de dólares australianos, evidenciando as disparidades e a complexidade da gestão financeira no esporte global. Para além do topo da tabela, Wimbledon buscou valorizar os atletas que caem nas fases iniciais.

Os jogadores eliminados na primeira rodada da chave de simples verão seus ganhos subirem para 80 mil libras esterlinas, contra as 66 mil pagas anteriormente. A premiação total do qualifying também teve um aumento expressivo de 25 por cento, atingindo 6,2 milhões de libras. Jevans destacou que a premiação para as mulheres no qualifying já se equipara à de alguns torneios WTA 1000.

Paralelamente às finanças, a infraestrutura do Millennium Building foi reformulada, trazendo melhorias na academia, espaços de fisioterapia, novas áreas de recuperação e um bar de nutrição especializado. No campo tecnológico, a grande novidade é a introdução de um sistema de revisão por vídeo nas seis arenas principais, permitindo que os jogadores solicitem revisões ilimitadas para decisões sobre quiques duplos e toques na rede. Por fim, a diretora-executiva Sally Bolton confirmou que deixará seu cargo após a conclusão desta edição





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