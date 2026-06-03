Wim Wenders Pede Desculpas a Nastassja Kinski por Cena Polêmica em Filme de 1975

O cineasta alemão Wim Wenders, de 80 anos, emitiu um comunicado pedindo desculpas à atriz Nastassja Kinski por uma cena polêmica em seu filme de estreia, lançado em 1975. A Fundação Wim Wenders anunciou que dialogará com instituições cinematográficas alemãs para encontrar formas adequadas de tratar obras cinematográficas polêmicas do século XX.

O cineasta Wim Wenders , de 80 anos, emitiu um comunicado pedindo desculpas à atriz Nastassja Kinski por uma cena polêmica em seu filme de estreia, lançado em 1975.

A cena em questão mostra a atriz, então com 13 anos, deitada em uma cama ao lado de um homem. Kinski vem há anos tentando convencer Wenders a remover a cena, argumentando que não foi adequadamente protegida em seu primeiro filme.

'Foi meu primeiro filme, ele foi meu primeiro diretor e não me protegeu', disse Kinski. 'Embora aos 13 anos eu ainda não entendesse muitas coisas, já sabia que aquilo não era normal. ' A Fundação Wim Wenders, que detém os direitos de exploração do filme, anunciou que dialogará com instituições cinematográficas alemãs para encontrar 'formas adequadas de tratar as obras cinematográficas polêmicas do século XX'.

Wenders, uma figura de destaque do cinema alemão, obteve vários reconhecimentos, incluindo a Palma de Ouro em Cannes em 1984 por Paris, Texas. Recentemente, ele causou polêmica ao afirmar que o cinema deve 'manter-se à margem da política' enquanto atuava como presidente do júri no Festival de Berlim em fevereiro





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