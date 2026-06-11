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Wilton Pereira Sampaio Protagoniza Partida Histórica na Abertura da Copa do Mundo

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Wilton Pereira Sampaio Protagoniza Partida Histórica na Abertura da Copa do Mundo
Wilton Pereira SampaioCopa Do Mundo 2026Arbitragem
📆6/11/2026 10:12 PM
📰Terranoticiasbr
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Árbitro brasileiro marca história ao aplicar três expulsões no confronto entre México e África do Sul, gerando repercussão global.

A abertura da Copa do Mundo de 2026 trouxe surpresas que foram além do placar final, com o México garantindo uma vitória convincente por 2 a 0 sobre a seleção da África do Sul.

No entanto, quem acabou roubando a cena e se tornando o assunto principal nas rodas de conversa e nas redes sociais não foi nenhum dos artilheiros da partida, mas sim o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio. O profissional entrou para a história da competição ao aplicar três cartões vermelhos em um único jogo inaugural, um feito inédito que transformou a dinâmica da partida e colocou a arbitragem sob os holofotes mundiais.

A tensão do início do torneio parece ter influenciado o comportamento dos jogadores, resultando em intervenções rigorosas do juiz brasileiro para manter a ordem em campo. O desenrolar das expulsões começou no segundo tempo, elevando drasticamente a temperatura do confronto. A primeira vítima foi o volante Sithole, da África do Sul, que recebeu o cartão vermelho aos quatro minutos da etapa complementar.

A decisão ocorreu após Sithole cometer uma falta em Brian Gutiérrez, do México, no momento em que o meia mexicano havia sido lançado e conduzia a bola em direção à entrada da área. Como Sithole era o último homem na linha defensiva e interrompeu uma chance clara de gol, a regra foi aplicada rigorosamente por Wilton Pereira Sampaio, que não hesitou em expulsar o atleta sul-africano.

Esse evento desestabilizou a organização tática da África do Sul, que passou a lutar contra a inferioridade numérica enquanto tentava evitar que o México ampliasse a vantagem no placar. A sequência de cartões vermelhos não parou por aí, e o clima de instabilidade continuou a crescer. Aos 40 minutos do segundo tempo, ocorreu a segunda expulsão, desta vez envolvendo Themba Zwane, também da seleção da África do Sul.

O jogador acertou o rosto do atleta Alvarado, em um lance que exigiu a intervenção imediata da tecnologia. Após uma cuidadosa revisão do VAR, Wilton Pereira Sampaio utilizou o sistema de som do estádio para anunciar a decisão, confirmando a falta e aplicando o cartão vermelho direto para Zwane. Para fechar a tríade de expulsões, o zagueiro Montes, do México, foi retirado de campo aos 46 minutos da etapa final.

O árbitro entendeu que Montes interrompeu uma oportunidade clara de gol em uma jogada mano a mano, consolidando assim o recorde de três expulsões em um jogo de abertura de Copa do Mundo. Além das decisões disciplinares, Wilton Pereira Sampaio também se tornou alvo de comentários intensos na internet devido à sua comunicação em língua inglesa.

Ao anunciar as decisões do VAR pelo sistema de som do estádio, a pronúncia e o sotaque do brasileiro chamaram a atenção do público global. As redes sociais, conhecidas por sua rapidez em criar conteúdos virais, não perdoaram o momento, e logo surgiram diversas comparações bem-humoradas e memes sobre a forma como o árbitro se expressou.

Apesar da repercussão cômica, a precisão técnica das decisões foi o ponto central da análise esportiva, destacando a dificuldade de gerir egos e emoções em um palco tão grandioso quanto a Copa do Mundo. A atuação de Wilton Pereira Sampaio reflete a crescente pressão sobre a arbitragem moderna, onde a combinação entre o critério humano e a precisão do VAR pode alterar completamente o destino de uma partida.

A vitória do México por 2 a 0 foi consolidada em meio a esse cenário de caos disciplinar, mas a marca deixada pelo árbitro brasileiro será lembrada como um marco estatístico do torneio. O episódio serve como lembrete de que, em competições de elite, a disciplina rigorosa é fundamental para a integridade do esporte, mesmo que isso resulte em jogos com menos jogadores em campo do que o habitual.

A capacidade de manter a autoridade sob a pressão de milhares de torcedores e de milhões de espectadores via streaming é o que define a elite da arbitragem da FIFA

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Wilton Pereira Sampaio Copa Do Mundo 2026 Arbitragem México África Do Sul

 

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