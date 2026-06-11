Wilton Pereira Sampaio Faz História na Abertura da Copa do Mundo

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio tornou-se o primeiro de seu país a apitar o jogo de abertura do mundial em partida tensa entre México e África do Sul.

A abertura da Copa do Mundo foi palco de um acontecimento memorável, não apenas pelos gols e jogadas técnicas, mas especialmente pela atuação da arbitragem.

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio escreveu seu nome na história do futebol mundial ao ser escalado para comandar a partida inaugural entre as seleções do México e da África do Sul. Esta marca representa um marco inédito, visto que nunca antes um profissional brasileiro havia tido a honra e a responsabilidade de apitar o jogo que abre o torneio mais prestigioso do planeta.

A pressão de iniciar a competição sob os olhos de bilhões de espectadores é imensa, e Wilton demonstrou a autoridade necessária para gerir um confronto marcado por alta tensão e decisões drásticas. O desenrolar da partida foi pontuado por intervenções rigorosas do brasileiro. Ainda no primeiro tempo, com a vantagem mexicana de 1 a 0, Wilton tomou a primeira decisão polêmica e determinante ao expulsar o volante sul-africano Sphephelo Sithole.

A expulsão ocorreu após uma falta cometida na entrada da área, onde o árbitro interpretou que o jogador era o último homem da defesa, impedindo uma chance clara de gol. A decisão, embora dura, seguiu estritamente as regras da FIFA sobre a interrupção de ataques promissores. A atmosfera no estádio tornou-se elétrica, evidenciando que o jogo não seria apenas uma disputa tática, mas um teste de nervos para ambos os lados.

A segunda metade do jogo trouxe ainda mais drama e a necessidade de uso da tecnologia. Com o placar em 2 a 0 para o México, Wilton foi acionado pelo VAR, que estava sob o comando do colombiano Nicolás Gallo. O lance envolvia o meia Themba Zwane, da África do Sul, que acertou o rosto do jogador mexicano Alvarado.

Após revisar as imagens com atenção, o árbitro decidiu pela expulsão de Zwane, resultando no segundo cartão vermelho para a equipe sul-africana. Um detalhe que chamou a atenção do público e repercutiu intensamente na rede social X foi a necessidade de Wilton se comunicar em inglês para explicar a decisão aos jogadores, evidenciando a natureza multicultural e a complexidade da comunicação em torneios globais. Não parou por aí. O rigor da arbitragem também atingiu a equipe mexicana.

O zagueiro Montes acabou expulso após a avaliação de que ele impediu, deliberadamente, uma oportunidade clara de gol da África do Sul. Com três expulsões no total, a partida tornou-se um exemplo de como a aplicação rigorosa das regras pode alterar completamente a dinâmica de um jogo. A atuação de Wilton foi amplamente debatida, com alguns questionando a severidade, mas outros exaltando a coragem de manter a disciplina em campo, independentemente do peso do momento.

Analisando a trajetória de Wilton Pereira Sampaio, percebe-se que esta nomeação não foi fruto do acaso. O árbitro já possui uma bagagem considerável em edições anteriores da Copa do Mundo. Em 2018, durante o torneio na Rússia, ele atuou como árbitro de vídeo, absorvendo a experiência da tecnologia que hoje é fundamental. Já em 2022, ele subiu de patamar ao apitar quatro partidas, consolidando sua posição como um dos melhores nomes da arbitragem sul-americana.

Além de Wilton, a delegação brasileira na competição conta com a presença de Ramon Abatti Abel e Raphael Claus, reforçando a força do Brasil na formação de árbitros de elite. A presença desses profissionais em escala global demonstra a competência técnica e a resiliência dos brasileiros diante dos desafios do futebol moderno, onde a margem para erro é quase inexistente





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