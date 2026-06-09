Wilton Pereira Sampaio comanda partida inaugural da Copa do Mundo 2026 entre México e África do Sul

A Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou a escolha do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio para a partida de abertura da Copa do Mundo 2026, que será disputada entre México e África do Sul na Cidade do México. Auxiliado por uma equipe brasileira e sul-americana, Sampaio leads a diverse officiating crew that includes video assistant referees from across the globe, highlighting the tournament's international cooperation and the growing prominence of South American referees on the world stage.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) divulgou oficialmente a escalação da equipe de arbitragem para a partida de abertura da Copa do Mundo 2026, que acontece nesta quinta-feira, 11 de junho, na Cidade do México .

O árbitro principal será o brasileiro Wilton Pereira Sampaio, uma escolha que reflete o reconhecimento do trabalho dos juízes sul-americanos nos últimos anos, especialmente após a polêmica na final da Copa do Mundo de 2022. Junto com Sampaio, atuarão como auxiliares os também brasileiros Bruno Pires, de Goiânia, e Bruno Boschilia, do Paraná, completando uma trinca nacional na linha de frente da arbitragem.

Para assegurar uma cobertura completa, a Comissão de Arbitragem da FIFA também designou dois árbitros paraguaios, Juan Gabriel Benítez e Eduardo Cardozo, como suplentes e quarto árbitro, garantindo que todas as eventuais necessidades durante o jogo sejam atendidas por profissionais de alta qualificação. A tecnologia do VAR (Árbitro Assistente de Vídeo) também terá uma composição internacional, com o colombiano Nicolas Gallo no papel de responsável pela arbitragem de vídeo.

Ele contará com o apoio de dois assistentes: o chileno Juan Lara e o francês Jerome Brisard, este último trazendo a experiência das principais ligas europeias. Esse time multinacional no VAR simboliza os esforços da FIFA para padronizar a aplicação da tecnologia e garantir que as decisões sejam tomadas com o máximo de precisão e imparcialidade, independentemente do continente onde a partida ocorra.

A presença de um francês, proveniente de uma das maiores federações de futebol do mundo, dentro da equipe de arbitragem de uma partida envolvendo uma seleção americana, também demonstra o caráter globalmente integrado da competição. Além desse grupo, outros três brasileiros completam a lista de árbitros sul-americanos escalados para o Mundial.

Danilo Manis, de São Paulo, Rodrigo Figueiredo, do Rio de Janeiro, e Rafael Alves, do Rio Grande do Sul, também foram selecionados para atuar em jogos da fase de grupos ou fases eliminatórias. Sua presença reforça o Brasil como um dos principais fornecedores de árbitros de elite para a FIFA, um status conquistado ao longo de décadas de investimento em formação e capacitação.

A arbitragem brasileira, após enfrentar períodos de forte crítica, conseguiu se reinventar e entregar profissionais que hoje são considerados entre os melhores do mundo, compatíveis com os padrões exigidos por um torneioglobal do porte da Copa do Mundo. Enquanto isso, o mundo do esporte e dos negócios voltam seus olhos para o início da competição, que será realizada em um formato inédito com 48 seleções distribuídas pelos Estados Unidos, Canadá e México.

Esta edição histórica promete não apenas quebrar recordes de público e audiência, mas também promover uma verdadeira festa continental. A partida inaugural entre México, como país anfitrião, e a forte seleção da África do Sul, promete ser um espetáculo de alta intensidade, e a presença de uma equipe de arbitragem tão qualificada e diversificada ajuda a estabelecer o tom de seriedade e excelência que a FIFA deseja para toda a competição.

A arbitragem, sempre um tema sensível, terá sob os holofotes uma dupla de assistentes brasileiros e uma equipe de VAR composta por especialistas de três diferentes confederações, o que deve proporcionar maior transparência e confiança nas decisões tomadas ao longo dos 90 minutos





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