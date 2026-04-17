Willem Dafoe: O Carisma, a Autenticidade e o Poder da Cor

Em entrevista durante o BCN Film Fest, Willem Dafoe revela seus segredos para manter a autenticidade em Hollywood, fala sobre a importância do teatro em tempos de isolamento virtual e compartilha sua filosofia sobre a vida, a arte e a busca pela essência em cada projeto. O ator discorre sobre sua relação com o trabalho, o legado e a força da expressão artística.

O carisma de Willem Dafoe , nascido em Appleton, Wisconsin, aos 70 anos, é inegável. Ele cativa com sua simpatia genuína, se entrega de corpo e alma aos personagens e é unanimemente elogiado pelas equipes com quem trabalha. Sean Baker relembrou como Dafoe se adaptou a um projeto modesto como The Florida Project, contracenando com crianças sem experiência e atrizes amadoras, o que culminou em sua terceira de quatro indicações ao Oscar.

Em Barcelona, durante a abertura do BCN Film Fest na quinta-feira, Dafoe manteve sua essência inalterada, até mesmo em sua expressividade facial. Há anos, em uma entrevista, ele descobriu a singularidade de seu rosto ao observar, com seu filho pequeno, jovens no metrô de Nova York. Inicialmente, ele temeu um conflito, mas ouviu os murmúrios: "Essa cara só pode ser do Dafoe, ninguém se parece com ele". A conversa com o ator começa abordando sua relação com o filho, um tema relevante em seu novo filme, El Anfitrión, de Miguel Ángel Jiménez, com estreia comercial em 24 de julho. No longa, Dafoe interpreta um rico armador grego que, no verão de 1975, celebra o aniversário de 25 anos de sua filha em sua ilha particular. A morte prematura do primogênito deixou a família em profunda dor. O que poderia ser uma celebração familiar se transforma em um barril de pólvora de interesses comerciais e ressentimentos. Questionado se espera que a relação com seu filho seja melhor que a do seu personagem com a herdeira, Dafoe responde: "Eu também espero, só tenho um". Ao ser perguntado se a foto do filho falecido no filme poderia ser um retrato de seu filho real, dada a semelhança, ele admite não se lembrar, mas afirma que detalhes assim lhe agradam. Sobre a preocupação de seu personagem com o legado, Dafoe declara não se importar. "Pensar nisso causa problemas", explica. "Eu vou de um trabalho para outro, me imerjo neles. Se você pensa no legado, precisa sair e se observar demais de fora. Eu não sou assim. Aos atores cabe navegar entre a corrupção que nos cerca e a própria que advém da autoconsciência. Se você teve uma carreira longa, boa ou ruim, com altos e baixos, as pessoas começam a ter opiniões sobre você e você as ouve. É preciso ter força de vontade para que sua própria opinião sobre seu trabalho não se baseie em comentários externos. E me sinto muito forte nesse aspecto. Acho que, basicamente, o que acontece é que você continua fazendo o que faz. Paga-se um preço, claro, porque você se mantém no momento, não olha para trás nem para frente, que é como se observa um legado." Em 27 de março, no Dia Internacional do Teatro, um texto de sua autoria foi lido após cada representação, ressaltando a importância da arte "em um mundo dividido" e em tempos em que somos "animais sociais projetados para nos vincularmos". Dafoe, que não possui redes sociais, reflete sobre o estado do contato humano: "O contato social é o que vai nos salvar. As comunidades foram criadas para compartilhar. Inclusive para compartilhar as preocupações. E também no contexto do teatro. O teatro se torna cada dia mais importante porque muitas pessoas têm vidas virtuais. O teatro é a forma de encontrar a vida, de encontrar outras pessoas e de nos encontrarmos. Você se imerge em algo que não controla. E quando você vai a um teatro, essa experiência coletiva é fundamental. Fazer coisas em grupo constrói empatia, constrói uma proposta comum. E também nos protege daquela pouca gente que quer controlar todos os outros. E sabemos que isso é um grande problema atualmente." Ao ser questionado sobre como escolhe seus projetos, se busca por aventuras, Dafoe responde que, primeiramente, observa os diretores. "Nem sempre, mas muitas vezes sim. E depende um pouco do que venho fazendo. Às vezes, você se cansa de fazer filmes históricos e busca o equilíbrio. Recentemente, decidi procurar roteiros contemporâneos, não aguentava mais outro traje de época e outro sotaque estranho. Digo isso não pensando em carreira, mas em desfrutar e me manter com os pés no chão." Sobre sua vida perto de Roma, em uma fazenda de alpacas, ele afirma ser o melhor lugar para observar o "rio da vida". "E observar a natureza é a melhor maneira de entender muitos dos problemas atuais." Em 2018, na Berlinale, ao receber o Urso de Ouro de Honra, Dafoe declarou que a cor estava nas mãos dos artistas. Ao ser lembrado de que ele é Willem Dafoe, o ator esclarece: "A ver, sim, não sou apenas uma cor. O conceito é que, como ator, você é um material. E quero fazer uma distinção. Obrigado pelo 'a ver', mas se você é material, é flexível. Você não é um intérprete, mas você mesmo. É uma posição poderosa. A cor em uma pintura a óleo possui uma posição poderosa. Não diga 'apenas a cor'. A cor é forte. A cor é a realidade. Como ator, você abraça essas coisas.





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