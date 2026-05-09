Head Topics

Whey Protein e Creatina na Mamadeira de uma Criança: prática desnecessária e prejudicial

PUBLIC HEALTH News

Whey Protein e Creatina na Mamadeira de uma Criança: prática desnecessária e prejudicial
NUTRITIONAND FOOD SCIENCEINFANT DIET
📆5/9/2026 12:14 PM
📰sbtnews
18 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 52% · Publisher: 51%

A nutricionista Elisabeth Fernandes reforça que a dieta balanceada em proteínas já é suficiente para atender às necessidades nutricionais de crianças saudáveis. Muitos de nossos produtos são ultraprocessados e contêm ingredientes sintéticos como aromatizantes, adoçantes artificiais, emulsificantes e conservantes, o que preocupa outros pontos a considerar além da quantidade de proteína. Recomenda-se BaselineTalkStar muito claro: crianças e adolescentes saudáveis não precisam usar whey protein ou creatina na rotina e antes de seguir tendências da internet, os pais devem conversar com o pediatra.

Whey protein e creatina na mamadeira de uma criança de três anos — o caso pode soar desconcertante, mas ocorreu de fato. Em abril, a influenciadora fitness Carol Borba revelou em um podcast que adiciona ambos os suplementos na mamadeira da filha, alegando que a prática ajuda a evitar o 'vício' em doces e que a menina pede por isso porque vê a mãe tomando.

A prática é desnecessária e pode ser, inclusive, prejudicial. Segundo a pediatra Elisabeth Fernandes, uma alimentação equilibrada já consegue fornecer toda a proteína necessária para crianças saudáveis. Carnes, ovos, leite, feijão, cereais, frutas e verduras são suficientes para atender as necessidades nutricionais na maior parte dos casos

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sbtnews /  🏆 25. in BR

NUTRITION AND FOOD SCIENCE INFANT DIET CREATINA CREATINA CREATINA CREATINA CREATINA CREATINA CREATINA CREATINA CREATINA

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-09 15:27:05