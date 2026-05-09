A nutricionista Elisabeth Fernandes reforça que a dieta balanceada em proteínas já é suficiente para atender às necessidades nutricionais de crianças saudáveis. Muitos de nossos produtos são ultraprocessados e contêm ingredientes sintéticos como aromatizantes, adoçantes artificiais, emulsificantes e conservantes, o que preocupa outros pontos a considerar além da quantidade de proteína. Recomenda-se BaselineTalkStar muito claro: crianças e adolescentes saudáveis não precisam usar whey protein ou creatina na rotina e antes de seguir tendências da internet, os pais devem conversar com o pediatra.
Whey protein e creatina na mamadeira de uma criança de três anos — o caso pode soar desconcertante, mas ocorreu de fato. Em abril, a influenciadora fitness Carol Borba revelou em um podcast que adiciona ambos os suplementos na mamadeira da filha, alegando que a prática ajuda a evitar o 'vício' em doces e que a menina pede por isso porque vê a mãe tomando.
A prática é desnecessária e pode ser, inclusive, prejudicial. Segundo a pediatra Elisabeth Fernandes, uma alimentação equilibrada já consegue fornecer toda a proteína necessária para crianças saudáveis. Carnes, ovos, leite, feijão, cereais, frutas e verduras são suficientes para atender as necessidades nutricionais na maior parte dos casos
NUTRITION AND FOOD SCIENCE INFANT DIET