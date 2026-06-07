Weverton sofre lesão em jogo do Brasil contra o Egito e preocação com lateral da Roma

Durante a vitória do Brasil sobre o Egito por 2 a 1, o lateral direito Weverton, da Roma, lesionou a virilha esquerda e foi substituído ainda no primeiro tempo. A comissão técnica aguarda exames para definir a gravidade e o tempo de recuperação.

O lateral direito da Roma , Weverton , sentiu uma lesão durante o jogo entre Brasil e Egito , realizado neste sábado (6) em Cleveland, Estados Unidos. A partida terminou com vitória brasileira por 2 a 1, com gols de Bruno Guimarães e Endrick.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, Weverton agachou e levou a mão à virilha esquerda após sentir dor em uma finalização no lance anterior. Ele foi substituído por Danilo. O diretor da CBF, Caetano, comentou sobre o ocorrido, afirmando que exames de imagem seriam realizados no dia seguinte para avaliar a gravidade da lesão. Ele destacou que Weverton é um jogador que joga no limite, com muita potência, e que aprendeu muito sobre marcação na Itália.

Caetano expressou a expectativa de que não haja nada sério e que o jogador possa continuar na competição, tratando-se adequadamente





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