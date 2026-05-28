Weverton destaca competitividade e união entre goleiros da Seleção

Em entrevista coletiva, o goleiro Weverton falou sobre a concorrência sadia com Alisson e Ederson, a união do grupo e a pressão externa. Ele também comentou sobre os próximos amistosos e a preparação para a Copa do Mundo.

Durante entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (28), na Granja Comary, o arqueiro Weverton valorizou a competitividade sadia entre os atletas da posição e garantiu que todos os goleiros convocados estão prontos para jogar.

Ele afirmou: Acho que todos os que estão aqui são jogadores que têm totais condições de jogar e vieram aqui para isso: para jogar, para ajudar, para competir. Essa escolha sempre cabe ao professor e, quem ele escolher, com certeza é quem ele entende ser o melhor para a Seleção no momento. O Alisson quer jogar, o Ederson quer jogar, eu quero jogar, e isso é bom. Isso traz uma competitividade muito grande para a Seleção Brasileira.

Mas acho que essa é uma escolha pessoal dele. Todos estão prontos, aptos e 100% para jogar, iniciou Weverton. Apesar da forte concorrência pelos três postes, o jogador fez questão de ressaltar que o clima nos bastidores é de união e suporte mútuo entre os convocados. Quem for escolhido vai fazer o seu melhor, e quem não for, no momento, também vai continuar trabalhando e apoiar quem estiver dentro de campo.

Porque somos uma só Seleção, todo mundo vai ganhar. A gente vai fazer sempre o que for preciso para dar o melhor e trazer essa competitividade no dia a dia para quem for escolhido para jogar, sabendo que o nosso goleiro vai representar todo o país, completou. A equipe brasileira entra em campo neste domingo, no Maracanã, para enfrentar o Panamá.

Na sequência, a delegação viaja rumo aos Estados Unidos, onde mede forças com o Egito no dia 6 de junho, marcando o último teste antes da estreia no torneio mundial. Assumir a meta titular ganha força diante do atual período de desconfiança por parte dos torcedores em relação aos goleiros da Seleção. O atleta admitiu a existência da pressão externa, mas ponderou que o cenário reflete a dinâmica contemporânea do esporte, impulsionada pelo impacto das plataformas digitais. É muito normal.

Hoje, nós estamos vivendo diante de uma nova realidade, principalmente em relação a redes sociais. A gente tem que se adaptar a ela. A gente tem que ter a nossa mente saudável e entender e saber julgar a nossa performance com tranquilidade. Eu encaro, encarei, de forma natural.

A Seleção sempre teve grandes goleiros que ajudaram muito em conquista de Copa, então, é normal a cobrança. Mas não tenho dúvida de quem foi escolhido para estar aqui hoje vai ajudar, avaliou.

Além disso, Weverton destacou a importância de manter o foco nos treinos e na preparação, independentemente de quem será o titular. Ele enfatizou que todos os goleiros estão comprometidos em dar o melhor para a Seleção Brasileira, e que a concorrência saudável só fortalece o grupo. O jogador também comentou sobre a expectativa para os próximos jogos amistosos, que servirão como preparação para a Copa do Mundo.

Disse que a equipe está confiante e trabalha duro para ajustar os detalhes táticos. Por fim, agradeceu o apoio da torcida e pediu paciência durante esse período de adaptação e evolução do time





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Weverton Seleção Brasileira Goleiros Competitividade Copa Do Mundo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manchester United encaminha contratação de Éderson, da Atalanta, por R$ 260 milhõesManchester United está perto de fechar a compra do volante brasileiro Éderson, da Atalanta, por 38 milhões de libras. O jogador deve substituir Casemiro e reforçar o meio-campo do clube inglês.

Read more »

Alisson inicia transição no Fluminense e fica perto de voltar a jogar | FluminenseVolante, porém, é dúvida para o jogo contra o Cruzeiro, no próximo domingo (31)

Read more »

Weverton minimiza desconfiança da torcida no gol da SeleçãoWeverton, goleiro do Grêmio, foi uma das surpresas na lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

Read more »

Weverton brinca sobre ‘coração acelerado’ antes de convocação e diz que ‘desmaio’ foi de alívioGoleiro vai disputar sua segunda Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

Read more »