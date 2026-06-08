Wesley tem lesão grave e é cortado da Seleção; Éderson assume a vaga no lateral direito

Wesley sofre ruptura muscular de grau três e fica afastado por seis semanas, sendo substituído por Éderson da Atalanta. A Seleção encara a terceira Copa consecutiva sem titular fixo na posição, enquanto o clube italiano acompanha a recuperação do jogador em Roma.

Wesley volta a Roma nesta segunda-feira, dia 8, para dar continuidade ao tratamento que o clube providenciou após a grave lesão sofrida na partida contra o Egito, válida pela Copa das Nações.

O diagnóstico, confirmado por ressonância magnética realizada na manhã de domingo, apontou uma ruptura muscular de grau três no adutor, lesão que exige um período de afastamento estimado em cerca de seis semanas. A condição de Wesley tem sido motivo de preocupação constante entre os jogadores e a comissão técnica, que foram vistos demonstrando ansiedade nas entrevistas coletivas realizadas no estádio de Cleveland, onde o Brasil venceu por 2 a 1.

O lateral direito, visivelmente emocionado, chorou ao ser substituído e, horas depois, foi flagrado caminhando com dificuldade, evidenciando a gravidade da situação. A Seleção, que já encara a terceira Copa consecutiva sem contar com um titular fixo na posição de lateral direito, precisou fazer um ajuste de última hora no elenco. Imediatamente após a divulgação dos exames, a Confederação Brasileira de Futebol comunicou o afastamento de Wesley e acionou o volante Éderson, da Atalanta, para ocupar a vaga.

O chamado foi rápido, mas a mudança trouxe um clima de apreensão ao grupo, que passou o domingo em descanso no hotel da Seleção em Basking Ridge. Alguns jogadores optaram por permanecer no estabelecimento para se despedir do colega, oferecendo apoio moral e reforçando a união da equipe diante do revés. Rodrigo Caetano, coordenador da Delegação, comentou que nutria a esperança de que os laudos fossem favoráveis, mas reconheceu que o clima no vestiário estava carregado de preocupação.

Apesar das tentativas de manter a confiança, ficou evidente que a ausência de Wesley deixa uma lacuna importante na estratégia defensiva da equipe, que precisará adaptar seu esquema tático para os próximos compromissos. A volta do lateral ao clube italiano será acompanhada de perto pelos médicos, que monitorarão a evolução da recuperação para determinar o momento adequado de reintegração aos treinos.

Enquanto isso, o Brasil segue concentrado na fase de preparação, buscando suprir a perda e manter o desempenho esperado pelos torcedores. O incidente também reacendeu o debate sobre a necessidade de protocolos de prevenção de lesões musculares em competições intensas, sobretudo em estágios que exigem deslocamento frequente e jogos em diferentes fusos horários.

Especialistas apontam que o monitoramento constante da carga de treinamento, aliado a programas de fortalecimento específicos para os membros inferiores, pode reduzir a incidência de rupturas graves como a de Wesley. Enquanto isso, a direção do clube em Roma tem reforçado seu compromisso com a reabilitação completa do atleta, garantindo-lhe acesso a recursos de fisioterapia avançada e acompanhamento multidisciplinar.

Com a substituição de Wesley por Éderson, a Seleção demonstra flexibilidade tática, mas também evidencia a profundidade necessária no elenco para enfrentar adversários de alto nível. A expectativa agora recai sobre a performance do novo lateral nas próximas partidas, bem como sobre a velocidade da recuperação de Wesley, que ainda sonha em retornar aos gramados antes do término da janela de convocações.

A torcida brasileira acompanha de perto cada atualização, na esperança de que a lesão se revele temporária e que o jogador volte ao grupo mais forte e determinado. *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lesão Muscular Seleção Brasileira Wesley\ \Éderson Copa Das Nações

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Após lesão, Wesley é cortado da seleção brasileira; volante Éderson é convocadoLateral sofreu uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda durante amistoso contra o Egito

Read more »

Éderson é convocado por Ancelotti para vaga deixada por Wesley na SeleçãoVolante da Atalanta, de 26 anos, é chamado para substituir lesionado e chega como reforço para setor enxuto. Passou por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza antes de se destacar na Itália, onde foi campeão da Liga Europa.

Read more »

Substituição na seleção: quem é Éderson, convocado após lesão de WesleyJogador de 26 anos atua na Atalanta, da Itália, e está próximo de ser anunciado pelo Manchester United

Read more »

Saiba quem é Éderson, volante convocado para substituir Wesley na Seleção |Jogador é um dos destaques da Atalanta

Read more »