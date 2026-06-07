Wesley cortado da Copa do Mundo; Éderson é convocado

Wesley sofreu lesão muscular em amistoso contra o Egito e está fora do Mundial. Éderson, do Atalanta, foi chamado para substituí-lo. Brasil estreia no dia 13 contra o Marrocos.

O meio-campista Wesley , recém-convocado para a Copa do Mundo, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o amistoso entre Brasil e Egito , realizado no sábado, 6 de outubro, em Cleveland, nos Estados Unidos.

A partida terminou com vitória brasileira por 2 a 1, com gols de Bruno Guimarães e Endrick, enquanto Mostafa Zyko descontou para a seleção africana. A lesão ocorreu ainda no primeiro tempo do jogo e, após exames realizados neste domingo, 7, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o jogador está impossibilitado de participar do Mundial.

Em comunicado oficial, a CBF lamentou o ocorrido, destacando que Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte da equipe que busca o hexacampeonato mundial. Diante do imprevisto, a CBF anunciou a convocação do meio-campista Éderson, de 22 anos, que atua pelo Atalanta, da Itália, desde 2022. A escolha foi feita rapidamente para preencher a vaga deixada por Wesley no elenco.

Éderson está prestes a se transferir para o Manchester United, da Inglaterra, segundo informações da imprensa europeia, o que torna sua convocação também um momento de despedida do futebol italiano. O jogador chega para integrar o grupo que se prepara para a estreia na Copa do Mundo, marcada para o próximo sábado, 13 de outubro, contra o Marrocos. Em seguida, o Brasil enfrentará o Haiti, no dia 19, e finalizará a primeira fase diante da Escócia, no dia 24.

A lesão de Wesley reflete a constante pressão e os riscos físicos enfrentados pelos atletas pouco antes de competições internacionais de grande escala. Apesar do contratempo, a seleção brasileira demonstra capacidade de reagir, mantendo o foco na busca pelo título. A convocação de Éderson traz frescor e experiência de quem já atua em um dos principais campeonatos da Europa, além de reforçar as opções técnicas do treinador.

A partida contra o Marrocos promete ser um teste importante para o time, que busca iniciar a competição com o pé direito. Enquanto isso, o jogador cortado segue sendo considerado parte da família da seleção, um gesto que reforça a união do grupo em torno do objetivo comum





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