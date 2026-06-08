Wembanyama e Spurs enfrentam desafio histórico após derrota no jogo 2 das finais da NBA

Victor Wembanyama cometeu turnover crucial e perdeu arremesso da vitória nos minutos finais, deixando o San Antonio Spurs perdendo por 2 a 0 na serie das finais da NBA para o New York Knicks. A equipe precisa vencer no Madison Square Garden para evitar um déficit considerado irreversível na história das finais.

O pivô francês de 22 anos Victor Wembanyama cometeu um turnover crucial nos minutos finais do jogo 2 das finais da NBA e teve um arremesso da vitória perdido, resultando na derrota do San Antonio Spurs por 105 a 104 para o New York Knicks em San Antonio.

Com isso, os Spurs estão atrás por 2 a 0 na série decisiva. Wembanyama, em seus primeiros playoffs, enfrenta o desafio de liderar uma virada histórica, já que nenhum time nas finais da NBA ever conseguiu reverter um déficit de 0-2 depois de perder os dois primeiros jogos em casa. O próximo jogo, o jogo 3, será no Madison Square Garden, em Nova York, onde o ambiente promete ser extremamente hostil para a equipe texana.

Apesar dos erros no jogo 2, Wembanyama mantém uma postura positiva, destacando a importância de aceitar os contratempos, dar um passo para trás e focar na jornada como um todo. Ele afirmou que não há motivo para pensar demais, pois isso é para o que ele nasceu.

A trajetória dos Spurs até a final foi impressionante: após campanhas de 22 vitórias na primeira temporada de Wembanyama e 34 na segunda, a equipe saltou para 62 vitórias nesta temporada, em grande parte graças ao jovem talento francês de 2,24 metros. Contra os Knicks, defesa agressiva e bem organizada, Wembanyama alternou momentos de brilhantismo com falhas devastadoras. O turnover e o arremesso perdido no final foram determinantes para o revés.

Para evitar um déficit considerado quase irreversível, os Spurs precisam vencer pelo menos dois jogos no Madison Square Garden, um desafio monumental diante da torcida adversária. A história das finais da NBA mostra que sair perdendo por 2 a 0 é uma situação extrema, mas Wembanyama e os Spurs buscam se inspirar em suas próprias reviravoltas durante os playoffs, como a vitória em sete jogos sobre o Oklahoma City Thunder, então campeão da Conferência Oeste, que foi um marco na campanha.

A pressão sobre o jovem astro é imensa, mas ele parece encará-la com uma maturidade além de sua idade, repetindo que o foco está na jornada e no que está por vir. O time, por sua vez, deposita confiança em sua estrela e na capacidade de reagir fora de casa. O jogo 3 marca um ponto de virada na série, e a performance de Wembanyama será crucial para manter vivas as esperanças de título dos Spurs.

Apesar do revés, a campanha geral da equipe e a evolução do pivô francês são destacadas como sinais de que a franquia pode ter encontrado seu novo alicerce para o futuro.





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