Web Summit Rio destaca a nova geopolítica da tecnologia e a ascensão da IA agêntica

O Web Summit Rio reúne mais de 71 mil participantes de 157 países e 2.725 startups, com discussões que vão além da tecnologia, abrangendo soberania digital, geopolítica e influência global. A IA agêntica domina as conversas, enquanto semicondutores, data centers e terras raras se tornam temas estratégicos. A disputa entre EUA e China molda o futuro da inteligência artificial, e grandes nomes da indústria e personalidades de outros setores debatem quem controlará as narrativas da próxima década.

Entre chips, algoritmos e soberania digital , o evento que começa hoje reflete a nova geopolítica da tecnologia. Não importava se o encontro acontecia em um palco principal, numa mesa de café ou nos corredores entre uma palestra e outra, os agentes de IA dominavam todas as conversas.

Em algum momento, alguém, em uma das dezenas de idiomas presentes, levantava a mesma bola: o que vai acontecer quando sistemas de IA deixarem de responder perguntas e passarem a executar tarefas inteiras por conta própria? Veja o tamanho da anomalia: um único tema conseguiu dominar a narrativa de um evento que reuniu mais de 71 mil participantes, vindos de 157 países, além de 2.725 startups de 108 nacionalidades diferentes. Em Lisboa, founders discutiam produtividade. Investidores debatiam escalabilidade.

Executivos abordavam eficiência e redução de custos. Marketeiros questionavam personalização. Pesquisadores se aprofundavam em capacidades técnicas. A IA agêntica ganhou espaço, entrou no vocabulário corporativo, passou a frequentar reuniões de conselho, apresentações para investidores e, aos poucos, começou a ocupar uma posição mais relevante dentro do core business de empresas de diferentes setores.

, não como speaker, mas como official creator do evento, a convite da Flint.me. Ao me aprofundar no line-up, nos palcos, nas mesas redondas e nos eventos paralelos espalhados pela cidade, está claro para mim que a mudança mais interessante desta edição não estará nos softwares, produtos ou lançamentos. Se, há sete meses, a discussão era sobre capacidade, hoje ela gira em torno de poder. Porque, entre Lisboa e Rio, aconteceu mais do que evolução tecnológica.

A corrida da IA deixou de ser uma conversa restrita a empresas de tecnologia e passou a ocupar o centro das discussões sobre geopolítica, soberania, infraestrutura, energia e influência global. Semicondutores viraram assunto de chefes de Estado. Data centers passaram a ser tratados como ativos estratégicos. Terras raras ganharam relevância econômica e diplomática.

As disputas entre Estados Unidos e China tornaram-se essenciais na discussão sobre Inteligência Artificial. De repente, a tecnologia deixou de ser apenas uma indústria e passou a ser um componente central das estratégias econômicas, diplomáticas e de segurança das principais potências globais. É justamente por isso que vejo o Web Summit Rio, que começa hoje, como um epicentro tão relevante para o momento.

A programação oficial, com centenas de palestrantes, terá discussões sobre Inteligência Artificial (obviamente), computação em nuvem, fintechs e infraestrutura digital. Mas também arte, moda, esporte, clima, inclusão, creator economy e geopolítica. A conversa mais importante, no meu entender, deve acontecer por trás de todas elas: quem controlará as narrativas que sustentarão a próxima década?

Durante muito tempo, os Estados Unidos dominaram as tecnologias mais relevantes do mundo e a capacidade de explicar o que essas tecnologias significavam - sim, existe uma diferença enorme entre construir uma inovação e construir a interpretação dominante sobre essa inovação. Produziu empresas extraordinárias e uma narrativa extraordinariamente eficiente sobre empreendedorismo, progresso, risco, crescimento e futuro. Uma narrativa tão bem-sucedida que passou a ser reproduzida por investidores, governos, aceleradoras e fundadores em praticamente todos os continentes.

Observe os personagens que estarão no Rio de Janeiro nos próximos dias. Marcio Aguiar representa uma Nvidia que deixou de ser uma fabricante de chips para se tornar uma das infraestruturas centrais da economia digital contemporânea. A empresa vale US$ 5 trilhões (com T) porque se transformou na fornecedora das ferramentas necessárias para alimentar a corrida global pela IA. Christian Rôças, da OpenAI, atua exatamente na fronteira entre tecnologia e adoção.

Entre o desenvolvimento dos modelos e a forma como eles serão incorporados ao cotidiano de empresas, criadores e consumidores. Paula Bellizia chega ao evento representando a AWS em um momento em que a nuvem se tornou a base operacional de grande parte da economia digital. Fábio Coelho participa em nome de um Google que ajudou a organizar a informação do planeta durante mais de duas décadas e agora acompanha uma mudança profunda na forma como as pessoas buscam respostas.

Henna Virkkunen, vice-presidente executiva da Comissão Europeia para Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia, apresentará uma das discussões mais relevantes desta edição ao tratar de autonomia, dependência tecnológica e segurança. Mas talvez um dos sinais mais interessantes deste Web Summit esteja justamente fora do núcleo tradicional da tecnologia. Entre executivos de Big Tech, especialistas em infraestrutura, investidores e formuladores de políticas públicas, aparecem nomes como Fábio Porchat, Juliette, Rebeca Andrade, Aline Pellegrino e Peter Fernandez. À primeira vista, parecem pertencer a universos completamente diferentes





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