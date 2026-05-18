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Weather Forecast for Campo Grande, Brazil

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Weather Forecast for Campo Grande, Brazil
Campo GrandeBrazilWeather Forecast
📆5/18/2026 12:17 PM
📰CNNBrasil
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A detailed weather forecast for Campo Grande, Brazil, with information on temperature, humidity, precipitation, and wind speed.

Campo Grande terá uma semana marcada por chuvas no início e no fim do período, entre segunda-feira (18) e domingo (24). As temperaturas variam entre mínimas de 13°C e máximas de 26°C ao longo dos sete dias.

Os dias intermediários da semana oferecem condições mais estáveis, com céu parcialmente nublado e ausência de chuva, enquanto o fim de semana volta a apresentar precipitações. Quinta-feira, 21 de maio:Chuva e céu nublado: veja a previsão do tempo para FlorianópolisNa segunda-feira, Campo Grande terá chuva fraca durante a manhã e céu parcialmente nublado ao longo do restante do dia. As temperaturas variam entre 14°C de mínima e 19°C de máxima.

A sensação térmica oscila entre 14°C à noite e 19°C pela manhã. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 0,64 mm. A umidade do ar estará em 77%. Os ventos sopram a 4,57 m/s e o índice ultravioleta é de 4,02.

Na terça-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 13°C de mínima e 21°C de máxima, com sensação térmica entre 13°C pela manhã e 20°C durante o dia. A probabilidade de chuva é de 49%, com volume estimado de 0,53 mm. A umidade do ar estará em 53%.

Os ventos sopram a 3,34 m/s e o índice ultravioleta sobe para 6,93. Na quarta-feira, o céu ficará parcialmente nublado, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 15°C de mínima e 23°C de máxima, com sensação térmica entre 15°C pela manhã e 21°C durante o dia. A umidade do ar estará em 58%.

Os ventos sopram a 4,67 m/s e o índice ultravioleta é de 7,24, exigindo atenção na exposição ao sol. Na quinta-feira, o céu permanece encoberto, com cobertura total de nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 15°C de mínima e 22°C de máxima, com sensação térmica entre 14°C pela manhã e 20°C durante o dia. A umidade do ar estará em 50%.

Os ventos sopram a 3,9 m/s e o índice ultravioleta é de 6,71. Na sexta-feira, o céu continuará encoberto, com a maior temperatura máxima da semana, chegando a 26°C. A mínima será de 15°C. A sensação térmica varia entre 15°C pela manhã e 23°C durante o dia e à tarde. Não há previsão de chuva. A umidade do ar estará em 61%.

Os ventos sopram a 4,86 m/s e o índice ultravioleta cai para 1,3. No sábado, a chuva retorna a Campo Grande. A previsão indica chuva fraca durante a manhã, com o céu ficando parcialmente nublado ao longo do dia. As temperaturas variam entre 15°C de mínima e 24°C de máxima, com sensação térmica entre 15°C pela manhã e 22°C durante o dia.

A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 0,84 mm. A umidade do ar estará em 73%. Os ventos sopram a 4,58 m/s e o índice ultravioleta é de 2,0. No domingo, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva fraca ao longo do dia.

As temperaturas variam entre 18°C de mínima e 23°C de máxima, com sensação térmica entre 18°C pela manhã e 22°C durante o dia. A probabilidade de chuva é de 100%, com o maior volume estimado da semana: 7,17 mm. A umidade do ar estará em 84%, a mais elevada do período. Os ventos sopram a 5,13 m/s e o índice ultravioleta é de 2,0.

A semana em Campo Grande começa com chuva fraca na segunda-feira, com volume de 0,64 mm, e segue para condições mais estáveis entre quarta e sexta-feira, quando não há previsão de precipitações. Na terça-feira, há 49% de probabilidade de chuva com volume de 0,53 mm. O fim de semana volta a apresentar chuva: no sábado, o volume estimado é de 0,84 mm, enquanto no domingo a precipitação deve ser mais expressiva, com 7,17 mm e umidade do ar de 84%.

Os dias de quarta a sexta-feira representam a janela mais favorável da semana para atividades ao ar livre, com temperaturas mais amenas e céu sem chuva

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