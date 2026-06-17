O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, enfrenta desafios em sua primeira reunião como presidente do Fed, incluindo a decisão de aumentar ou não as taxas de juros.

O sonho de Kevin Warsh de se tornar presidente do Federal Reserve quase foi arruinado pelo fantasma de ter que enfrentar desafios simultâneos e conflitantes que surgiam na economia americana.

Em janeiro, quando o presidente Donald Trump nomeou Warsh para o cargo máximo, o mercado de trabalho acabava de encerrar um de seus piores anos em décadas. O desemprego estava aumentando e a economia americana estava perdendo empregos. E então, semanas depois, o lado inflacionário do mandato do Fed mostrou sua face mais sombria. A guerra com o Irã fez com que os preços do petróleo, diesel, querosene de aviação e gasolina disparassem.

Wall Street sobe com expectativa de que fim da guerra esteja próximo em uma temida batalha de duas frentes, com os dirigentes forçados a decidir se resgatariam o mercado de trabalho cortando as taxas de juros ou apagariam o incêndio da inflação aumentando-as. Não só o mercado de trabalho voltou a aquecer rapidamente nesta primavera, como os preços da energia estão despencando.

O acordo entre os EUA e o Irã para encerrar a guerra de 15 semanas e reabrir o Estreito de Ormuz aliviou os temores de um pico inflacionário duradouro, reduzindo a urgência para Warsh considerar um aumento das taxas de juros em um futuro próximo. Isso tira um pouco da pressão sobre Warsh.

Significa que o pior cenário para aumentos está mais fora de questão do que presente, disse Benson Durham, ex-funcionário do Fed e fundador da DASM LLC, uma empresa de pesquisa independente. Para ser claro, Warsh nunca iria aumentar as taxas de juros em sua primeira reunião desta semana. As chances de um aumento na quarta-feira (17) são quase nulas.

Ele provavelmente também não iria reduzir as taxas, mesmo enfrentando forte pressão de Trump, que brincou dizendo que processaria Warsh se ele não reduzisse os custos de empréstimo. Mas um número crescente de funcionários do Fed tem alertado que aumentos nas taxas de juros podem eventualmente ser necessários para reduzir a inflação.

Os preços da gasolina, que desempenham um papel fundamental na formação da psicologia do consumidor em relação à inflação, já caíram por 25 dias consecutivos, atingindo mínimas de dois meses. A trajetória de baixa para o petróleo significa uma onda inflacionária menor do que as temidas interrupções menos prolongadas na cadeia de suprimentos e, principalmente, um risco muito menor de um pico para novas máximas que chocaria as expectativas de inflação, escreveu Krishna Guha, vice-presidente e chefe de economia e estratégia de bancos centrais da Evercore ISI, em uma nota aos clientes na segunda-feira.

O acordo EUA-Irã e a queda no mercado de petróleo estão aumentando a probabilidade de que o Fed consiga superar a situação sem aumentar as taxas de juros, disse Guha. É um primeiro passo, mas é positivo para a economia e para o Fed, afirmou.

No entanto, Rosengren observou que a assinatura formal do acordo está prevista apenas para sexta-feira, após a reunião do Fed. Não creio que eles depositem muita confiança em um memorando de entendimento que ainda não tenha seus detalhes definidos. Basta uma bomba em Beirute ou um ataque a um navio para mudar completamente o cenário, disse ele. E o mercado também não sinaliza um retorno rápido aos preços pré-guerra.

O mercado futuro não prevê que o Brent retorne a US$ 75 por barril antes de 2028. Ainda assim, analistas do Fed afirmam que a existência de um acordo entre EUA e Irã permitirá que as autoridades do Fed evitem reações exageradas a outro relatório de inflação alta em junho. O acordo reforça a abordagem de cautela defendida pelos membros mais moderados do Fed, que geralmente estão mais dispostos a manter as taxas de juros baixas.

O Fed está em uma posição mais sólida e tem um pouco mais de certeza sobre os próximos passos. Agora, é menos provável que o Fed reaja fortemente às pressões inflacionárias de curto prazo, disse Durham, ex-funcionário do Fed que agora leciona na Universidade Columbia e na Universidade de Nova York. É claro que Warsh ainda enfrenta muitos desafios, incluindo conquistar a confiança dos novos colegas que antes criticava. Kevin é muito bom em conversas individuais.

Ele é inteligente e muito sociável, disse Rosengren, que trabalhou com Warsh no Fed durante a crise financeira de 2008. Defensor ou moderado da inflação? Naquela época, Warsh demonstrava profunda preocupação com a inflação. Mesmo em abril de 2009, em plena Grande Recessão, quando o desemprego disparava, Warsh afirmou estar mais preocupado com os riscos de alta da inflação do que com os riscos de baixa, segundo a ata da reunião do Fed divulgada posteriormente.

(Na época, o Índice de Preços ao Consumidor era de -0,4%, comparado a 4,2% em maio passado). Mais recentemente, quando Warsh era cotado para substituir Jerome Powell, ele expressou disposição para reduzir as taxas de juros, em parte devido à expectativa de que o boom da inteligência artificial aumentasse a produtividade e reduzisse a inflaçã





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