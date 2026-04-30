Wanessa Camargo Confirma Namoro com Ator Bruno Bevan

Cantora Wanessa Camargo e o ator Bruno Bevan, conhecido por 'A Dona do Pedaço', confirmaram o namoro após serem vistos juntos em um jantar e trocarem declarações nas redes sociais. O casal tem preferido manter a discrição, mas a confirmação gerou grande repercussão.

Wanessa Camargo e o ator Bruno Bevan , conhecido por seus papéis em novelas como 'A Dona do Pedaço', foram vistos juntos em um jantar com amigos em Botafogo, Rio de Janeiro, confirmando os rumores de um relacionamento.

As fotos do casal, com Bruno Bevan demonstrando afeto ao colocar a mão na cintura de Wanessa, circularam nas redes sociais, gerando grande repercussão. A confirmação do namoro veio após trocas de declarações online, onde Bruno se referiu a Wanessa como 'ela' com um emoji de coração, e ela respondeu com 'ele' e o mesmo emoji. O ponto alto da confirmação ocorreu durante o batizado da coelhinha de estimação de Wanessa, que recebeu o nome da cantora, em Itaboraí.

Presentes no evento, Nicole e Patixa Teló questionaram sobre o status do relacionamento, e Wanessa, corrigindo a brincadeira de Nicole que o chamou de 'marido', esclareceu que Bruno é seu 'namorado'. Este é o primeiro relacionamento público de Wanessa Camargo desde o término de seu namoro com Dado Dolabella. Os dois foram flagrados em clima de romance durante o Desfile das Campeãs do Carnaval no Rio de Janeiro, em fevereiro.

Apesar da crescente atenção da mídia, o casal tem preferido manter a discrição, evitando aparições conjuntas frequentes. Bruno Bevan já havia sido visto acompanhando Wanessa em gravações do programa TVZ e em momentos de lazer, como idas à praia e restaurantes. Bruno Bevan, de 37 anos, natural de Niterói, possui uma carreira diversificada como ator e modelo, com formação em Publicidade e experiência em campanhas nacionais e internacionais.

Em 'A Dona do Pedaço', ele interpretou Zé Hélio, irmão dos personagens de Caio Castro e Glamour Garcia, e viveu um romance com a personagem de Natália do Vale. Sua atuação na novela o projetou para um público mais amplo. Além da confirmação do namoro, o casal tem gerado especulações sobre uma possível participação no 'BBB 27'. A discrição do relacionamento, no entanto, continua sendo uma marca registrada.

Wanessa e Bruno parecem priorizar a construção de sua relação longe dos holofotes, apesar do interesse público. A notícia se junta a outras do mundo do entretenimento, como o namoro de Mell Muzzillo com Marcello Melo Jr., e os relacionamentos de Alanis Guillen, Pedro Novaes, Gabriela Loran e Daphne Bozaski. A confirmação do romance entre Wanessa Camargo e Bruno Bevan adiciona um novo capítulo às notícias sobre celebridades e seus relacionamentos, mantendo o público atento aos próximos passos do casal.

A repercussão do caso também se estende a outros temas, como a produção recorde de petróleo no Brasil, a discussão sobre a reoneração da folha de pagamentos e as questões envolvendo o Poder Judiciário





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