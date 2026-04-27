Wanessa Camargo Apresenta Novo Namorado, Bruno Bevan, à Família

A cantora Wanessa Camargo oficializa o relacionamento com o ator e médico Bruno Bevan ao apresentá-lo à sua família em um encontro familiar. Veja os detalhes e fotos!

A cantora Wanessa Camargo , aos 43 anos, parece estar radiante em um novo capítulo de sua vida pessoal. Após um período de especulações e um término bastante divulgado com o ator Dado Dolabella, Wanessa apresentou seu novo companheiro, Bruno Bevan , de 37 anos, à sua família em um encontro caloroso e acolhedor no último domingo, dia 26 de abril de 2026.

A confirmação do romance veio à tona através de registros compartilhados por Camilla Camargo, irmã da cantora, em suas redes sociais. Os vídeos e fotos postados nos stories do Instagram mostram Bruno Bevan interagindo com Wanessa e seus filhos, evidenciando a integração do novo namorado à dinâmica familiar. Este encontro familiar representa um passo significativo no relacionamento, demonstrando a seriedade e o desejo de construir algo duradouro.

A presença dos filhos da cantora nas imagens reforça a importância de que Bruno seja bem recebido e se torne parte da vida deles. Wanessa e Bruno foram vistos juntos pela primeira vez em fevereiro deste ano, durante os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro, onde demonstraram cumplicidade e afeto.

Na ocasião, a assessoria de imprensa da cantora confirmou que eles estavam se conhecendo, mas o relacionamento evoluiu rapidamente, culminando no anúncio oficial e na apresentação à família. Bruno Bevan é um artista multifacetado, atuando como ator, modelo e médico. Ele ganhou notoriedade ao interpretar o personagem Zé Hélio na novela 'A Dona do Pedaço', exibida pela TV Globo em 2019. Sua versatilidade e carisma o tornaram uma figura conhecida no cenário artístico brasileiro.

A nova relação de Wanessa surge após um período de altos e baixos em sua vida pessoal, marcado pelo término com Dado Dolabella e por rumores de um breve envolvimento com o ator Allan Souza Lima. A cantora parece estar aproveitando este momento de renovação e felicidade, buscando um relacionamento estável e saudável. A reação do público e da mídia tem sido positiva, com muitos expressando alegria pela cantora e desejando-lhe sucesso em sua nova jornada amorosa.

A exposição do relacionamento, através das redes sociais, demonstra a confiança de Wanessa em Bruno e a vontade de compartilhar sua felicidade com seus fãs e seguidores. A naturalidade com que Bruno foi integrado ao círculo familiar sugere que o relacionamento é baseado em respeito, carinho e cumplicidade. A história de Wanessa e Bruno Bevan promete ser acompanhada de perto pelos fãs e pela mídia, que aguardam ansiosamente por novos capítulos desta história de amor





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