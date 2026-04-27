Head Topics

Wanessa Camargo Apresenta Novo Namorado, Bruno Bevan, à Família

Entretenimento News

Wanessa Camargo Apresenta Novo Namorado, Bruno Bevan, à Família
Wanessa CamargoBruno BevanRelacionamento
📆4/27/2026 1:48 PM
📰CNNBrasil
111 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 65% · Publisher: 97%

A cantora Wanessa Camargo oficializa o relacionamento com o ator e médico Bruno Bevan ao apresentá-lo à sua família em um encontro familiar. Veja os detalhes e fotos!

A cantora Wanessa Camargo , aos 43 anos, parece estar radiante em um novo capítulo de sua vida pessoal. Após um período de especulações e um término bastante divulgado com o ator Dado Dolabella, Wanessa apresentou seu novo companheiro, Bruno Bevan , de 37 anos, à sua família em um encontro caloroso e acolhedor no último domingo, dia 26 de abril de 2026.

A confirmação do romance veio à tona através de registros compartilhados por Camilla Camargo, irmã da cantora, em suas redes sociais. Os vídeos e fotos postados nos stories do Instagram mostram Bruno Bevan interagindo com Wanessa e seus filhos, evidenciando a integração do novo namorado à dinâmica familiar. Este encontro familiar representa um passo significativo no relacionamento, demonstrando a seriedade e o desejo de construir algo duradouro.

A presença dos filhos da cantora nas imagens reforça a importância de que Bruno seja bem recebido e se torne parte da vida deles. Wanessa e Bruno foram vistos juntos pela primeira vez em fevereiro deste ano, durante os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro, onde demonstraram cumplicidade e afeto.

Na ocasião, a assessoria de imprensa da cantora confirmou que eles estavam se conhecendo, mas o relacionamento evoluiu rapidamente, culminando no anúncio oficial e na apresentação à família. Bruno Bevan é um artista multifacetado, atuando como ator, modelo e médico. Ele ganhou notoriedade ao interpretar o personagem Zé Hélio na novela 'A Dona do Pedaço', exibida pela TV Globo em 2019. Sua versatilidade e carisma o tornaram uma figura conhecida no cenário artístico brasileiro.

A nova relação de Wanessa surge após um período de altos e baixos em sua vida pessoal, marcado pelo término com Dado Dolabella e por rumores de um breve envolvimento com o ator Allan Souza Lima. A cantora parece estar aproveitando este momento de renovação e felicidade, buscando um relacionamento estável e saudável. A reação do público e da mídia tem sido positiva, com muitos expressando alegria pela cantora e desejando-lhe sucesso em sua nova jornada amorosa.

A exposição do relacionamento, através das redes sociais, demonstra a confiança de Wanessa em Bruno e a vontade de compartilhar sua felicidade com seus fãs e seguidores. A naturalidade com que Bruno foi integrado ao círculo familiar sugere que o relacionamento é baseado em respeito, carinho e cumplicidade. A história de Wanessa e Bruno Bevan promete ser acompanhada de perto pelos fãs e pela mídia, que aguardam ansiosamente por novos capítulos desta história de amor

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Wanessa Camargo Bruno Bevan Relacionamento Família Celebridades

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Shakira no Rio: show em Copacabana celebra a carreira de artista que abriu caminhos o atual boom da música latinaShakira no Rio: show em Copacabana celebra a carreira de artista que abriu caminhos o atual boom da música latinaColombiana que conhece desde os tempos que frequentava o sofá da apresentadora Hebe Camargo (seu português é impecável) lançou feat com Anitta
Read more »

Bruno Gagliasso relata situação curiosa e chama atenção para sinais de TDAH que passam despercebidosBruno Gagliasso relata situação curiosa e chama atenção para sinais de TDAH que passam despercebidosEntenda de que forma o transtorno impacta atenção, memória e organização no cotidiano
Read more »

Bruno Spindel analisa momento do Cruzeiro e define prioridadesBruno Spindel analisa momento do Cruzeiro e define prioridadesSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Pergunta sobre peixe na nota de R$ 100 faz ator global perder R$ 160 mil em programa da Record; você acertaria?Pergunta sobre peixe na nota de R$ 100 faz ator global perder R$ 160 mil em programa da Record; você acertaria?Bruno Garcia não respondeu a uma pergunta do Desafio Final do 'Acerte ou Caia!' e perdeu todo o valor acumulado no game show
Read more »

Troféu Imprensa 2026: retorno de Dudu Camargo e Huck exaltando empresários; confira o que rolouTroféu Imprensa 2026: retorno de Dudu Camargo e Huck exaltando empresários; confira o que rolouCerimônia foi marcada por homenagem aos 75 anos da TV brasileira e por tributos a nomes que contribuíram para a construção desse legado
Read more »

Troféu Imprensa 2026: retorno de Dudu Camargo ao SBT e presença de globais; confira tudo o que rolouTroféu Imprensa 2026: retorno de Dudu Camargo ao SBT e presença de globais; confira tudo o que rolouCerimônia foi marcada por homenagem aos 75 anos da TV brasileira e por tributos a nomes que contribuíram para a construção desse legado
Read more »



Render Time: 2026-04-27 16:47:57